A korábbi sikerek helyszíne, a Rákóczi Stadion adott otthon az 1975-ben feljutó csapat tagjainak találkozójára, melyre az akkori játékosok mellett a Rákóczi FC Baráti Körének Tagjai, illetve a Videoton egykori meghatározó játékosa, Tieber László is meghívást kapott. A korszak meghatározó labdarúgóit Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere, illetve Gémesi Csaba a Kaposvári Rákóczi felnőtt csapatát működtető gazdasági társaság ügyvezetője köszöntötte.

– Jövőre méltó módon, egy emléktáblával szeretnénk megemlékezni a kerek évfordulóról – mondta köszöntőjében Dér Tamás, aki hozzátette: bár sok szép pillanatot okoztak a kaposvári labdarúgók, mégis az első NB I.-be jutásra emlékszünk a legszívesebben.

Remek volt a hangulat a Rákóczi FC 1975-ös csapatának találkozóján

Fotó: Lang Róbert

– Amikor felkerültünk a másodosztályba már kirobbant a futball-láz Kaposváron, hiszen több mint tízezren jártak a mérkőzéseinkre – mondta Hegedüs Péter szervező, a legendás csapat kapusa. – Amikor megcsillant a remény, hogy a legmagasabb osztályba is feljuthatunk, fokozódott ez a láz. Akkor még nem is értettem, nem tudtam felfogni, hogy ez minek köszönhető, de utólag már tudom, hogy mekkora tettet hajtottunk végre az NB I.-be jutással. Ezt remek volt átélni, s nagy büszkeséggel tölt el, hogy erre 2020-tól kezdve minden évben megemlékezünk, még úgy is, hogy már egyre kevesebben vagyunk.

Hegedüs Péter hozzátette, bízik abban, hogy jövőre, amikor kerek évszámot ünnepelnek méltó körülmények között tehetik meg.