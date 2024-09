A Tiszafüred elleni MOL Magyar Kupa mérkőzés amellett, hogy kieséssel ért véget a Rákóczi FC számára több gondot is okozott, hiszen Balla Kevin és Babinszky Bence is megsérült, így egyikükre sem számíthatott Székely Tibor, a kaposváriak vezetőedzője, akinek így fel kellett forgatnia csapatát. Emiatt helyenként felfedezhető volt némi összeszokatlanság, de így is viszonylag gyorsan, tíz perc leforgása alatt megszerezte a vezetést a Kaposvár. Egy gyors kontra végén Balogh Ákos tette ki a szélre a labdát Görög Gergőnek, akinek a centerezését követően Horváth Balázs egy méterről perdített a hálóba (0–1). Sokáig azonban nem tartott ki a vendégek előnye, ugyanis a középkezdés után Babulják Márk került helyzetbe és hat méterről a jobb alsóba lőtt (1–1). Kicsit több, mint félórányi játékot követően tovább nőttek Székely Tibor gondjai, hiszen Mayer Milán nem tudta folytatni a játékot, így kényszerűségből cserélnie kellett, Nicoló Mazzonetto érkezett a helyére. A szünetig igen kapkodó, gyors játék jellemezte a mérkőzést, mindkét fél előtt több igen ígéretes lehetőséggel, de a korábban Kaposváron is védő Ipacs Péter, illetve a másik oldalon Mikler Dániel is bemutatott egy bravúrt, valamit több kiesebb védést is, így a szünetre maradt a döntetlen.

A fordulást követően gyorsan kiharcolt egy büntetőt a Rákóczi, melyet Nicoló Mazzonetto magabiztosan értékesített, így újra a somogyiak futballozhattak előnyben (1–2). A duplához is közel állt a csereként érkező támadó, azonban a Ipacs Péter nagy bravúrral védte a jobb alsóba tartó lövését, a kipattanót azonban Görög Gergő nagy erővel lőtte a hálóba (1–3). A Rákóczi FC ezt követően egyre szebb támadásokat vezetett, bármikor végleg lezárhatta volna az összecsapást még foghíjas csapattal is, azonban maradt a kétgólos győzelem.

Bonyhád VLC–Kaposvári Rákóczi FC 1–3 (1–1)

Bonyhád, 180 néző. V.: Maml Z. (Topálszki Sz., Aczél P.).

Bonyhád VLC: Ipacs – Ikladi, Bozóki, Ladányi V., Kugler – Sásdi, Pintér M. – Babulják (Lerch, a 80. percben), Pál Márk (Pál Márton, a 67. percben), Ladányi P. (Rabi, a 80. percben) – Márkvárt P. Vezetőedző: Sárai György.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Heil (A. Mazzonetto, az 56. percben), Nagy M., Hadaró – Görög, Horváth B., Szederkényi, Balogh Á., Pusztai – Mayer M. (N. Mazzonetto, a 32. percben), Pressing (Szabó M., a 88. percben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Babulják (a 11. percben), illetve Horváth B. (a 10. percben), N. Mazzonetto (az 51. percben – 11-esből), Görög (a 65. percben).

Sárga lap: Márkvárt P. (a 71. percben), Bozóki (a 83. percben), illetve A. Mazzonetto (a 60. percben), Hadaró (a 88. percben).