Maradt az élen a Rákóczi FC

A kaposváriak a meccs utolsó másodpercéig mentek előre, s a csereként érkező Mayer Milán találatával a 91. percben, egy hatalmas góllal beállították a végeredményt (4–0), s bár könnyedén arathattak volna akár nagyobb arányú sikert is, viszont a győzelmük egyetlen másodpercig sem forgott veszélyben, hiszen, amikor kellett ritmust tudtak váltani, így megőrizték első helyüket. A negyedik gól előtt zajlott a meccs egyik legérdekesebb jelenete, amikor is az egyik kaposvári szurkoló többször is kiabálta, hogy Rudi, cserélj! Erre a sajtótájékoztatón külön ki is tért a Rákóczi mestere.

Székely Tibor hallgatott a szurkolóra

Fotó: Lang Róbert

Székely Tibor nem Rudi, de cserélt

– Ez már sorozatban a harmadik olyan győztes mérkőzésünk volt, melyre új támadó taktikával kellett készülnünk, mivel jelen pillanatban nem teljes a keretünk, aminek különböző okai vannak – mondta a találkozót követően Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Szerencsére a játékosok megoldják ezeket a gondokat, s ez még az eredményesség rovására sem ment, ez a jövőre nézve nagyon biztató. A csapatban rugalmasan kezelik a játékosok a posztokat, ezért is tudunk eredmények lenni, viszont ez egy intő jel is egyben, hogy a keret létszámát növelni kellene. Ezúton is szeretnék gratulálni annak a szurkolónak, aki többször is kiabálta, hogy: Rudi, cserélj! Örülök, hogy hallgattam rá, bár nem vagyok Rudi, de becseréltem Mayer Milánt. A viccet félretéve Babinszky Bence, Mayer Milán, Balla Kevin és Alessio Mazzonetto is sérülésből jött vissza, előre megbeszéltük a meccsperceik voltak, de örülök, hogy a szurkoló is segített a taktikában, köszönöm neki!