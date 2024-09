Gálázott a Rákóczi FC

A második félidőben ott folytatta a játékot a Rákóczi, ahol az elsőben abbahagyta, azaz folyamatosan a gárdonyi térfélen járatta a labdát, bár a vendégek helyenként próbáltak ráijeszteni a somogyiakra, de csak ritkán lépték át a térfelüket. Ezzel szemben a kaposváriak kedvükre alakítottak ki lehetőségeket, s az előnyüket is tudták növelni. Előbb az 55. percben Görög Gergő lőtte ki a jobb alsót (5–0), majd kilenc perccel később Mayer Milán ugratta ki Babinszky Bencét, aki egy csel után lőtt a bal alsóba (6–0).

A hajrába is folytatódott a Rákóczi-gála, ami magabiztos játékban, helyzetekben és egy kapufában is megmutatkozott, így összességében a kaposváriak ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyertek.