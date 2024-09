A Kaposvári Rákóczi FC vármegyénkből egyedüliként jutott a főtábla legjobb 64 csapata közé, azonban eddig alacsonyabb osztályban szereplő egyesületeket sodort eléjük a sorsolás. Szombaton viszont a jó erőkből álló, az Észak-Keleti csoport egyik kiemelkedő csapata, az ott második helyen álló Tiszafüred látogat Kaposvárra.

– Ugyanúgy készülünk erre a meccsre is, mint egy bajnokira – árulta el Horváth Fábián, a Rákóczi FC saját nevelésű kapusa. – Fontosnak tarjuk a kupát, melyben szeretnénk minél tovább jutni. Egész héten ezért dolgoztunk. Természetesen az ellenfélből is felkészülünk, de a saját játékunkat próbáljuk érvényesíteni ezen a találkozón is. Egy velünk azonos képességű csapat vár ránk, tudjuk, hogy jól állnak a csoportjukban, ahol hasonló mutatókkal bírnak, mint mi. Ezért sem szabad alábecsülni az ellenfelet. Nehéz mérkőzésre számítok, de a mester elveit betartva és az eddig mutatott játékunkat hozva, úgy gondolom, hogy nem lehet kérdéses a továbbjutás.

A Rákóczi FC kapusa, Horváth Fábián bízik a továbbjutásban Fotó: Lang Róbert

A kaposváriak két bajnoki sikerrel a hátuk mögött várják a Tisza-taviak elleni párharcot, ugyanis az Iváncsa elleni kisiklást követően hátrányból felállva nyertek az MTK II. otthonában, míg a legutóbbi fordulóban magabiztos, sokgólos sikert arattak a Gárdony felett.

– Úgy gondolom, hogy nagy az önbizalmunk, de ezt a helyén tudjuk kezelni – folytatta Horváth Fábián. – A győztes mérkőzések mindig adnak egy lökést és megerősítenek minket abban, hogy az eddig elvégzett munka megérte, az edzésbe fektetett energia kifizetődő és megéri dolgozni. Azon leszünk, hogy az elmúlt fordulókban, illetve a kupában mutatott játékot ezúttal is kivigyük a pályára.

Élne a lehetőséggel a Rákóczi fiatal kapusa

A kaposváriak fiatal, 19 esztendős kapusa ebben az idényben még csak a MOL Magyar Kupában kapott lehetőséget, de nem csügged, s ugyanúgy dolgozik tovább, mint eddig.

– Igyekszem élni a lehetőséggel, minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, attól függetlenül, hogy ki fog védeni – fogalmazott. – Jelenleg így alakult a kapuskérdés, de szeretnék élni a mester által adott lehetősséggel és a legjobb tudásom szerint szeretném segíteni a csapatot a továbbjutásban.

A harmadik fordulóban is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Amennyiben a rendes játékrészben nem bírnak egymással a felek, úgy előbb kétszer tizenöt perces hosszabbítás következne, s, ha ez sem vezet eredményre, akkor büntetőkkel dől el, hogy melyik fél került a legjobb 32 klub közé.