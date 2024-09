Tanította, néha korholta a kaposvári hallgatókat – így idézték fel a roma festőművész alakját, akinek születésnapja alkalmából rendszeresen olyan előadókat hívnak Kaposvárra, akik hitelesen tudnak beszélni a roma képzőművészetről és értelmiségi létről. Rendkívül sikeres volt az idei felvételi, tíz új taggal gyarapodtak, ezzel 30-ra nőtt a létszám, számolt be róla Kovács Zoltán, a Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium (SZIERSZ) igazgatója.

Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművészre emlékeztek a roma szakkollégiumban Fotó: Muzslay Péter

Minden szakkollégistának van saját mentora, aki végigkíséri a pályafutását a diplomáig. A hallgatók ugyanakkor maguk is mentorok, mert nehéz sorsú, hátrányos helyzetű, közép- és általános iskolás roma diákoknak segítenek a tanulásban. Ez abból is fakad, hogy többségében pedagógia szakos hallgatók. – A képzéssel így Somogyot erősítik – mondta Józsa Krisztián, a MATE Nevelés Tudományi Intézetének igazgatója, aki megjegyezte, hogy a szakkollégisták közösséget kovácsolnak, és a volt tagok között is erős a kötődés.

A roma a legtevékenyebb szakkollégium

– A MATE 20 szakkollégiuma közül a legtevékenyebb a SZIERSZ – tette hozzá Vörös Péter, a Kaposvári Campus főigazgatója.

A rendezvényen részt vett Sörös Iván, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője, aki hazatért, hiszen maga is roma hallgatóként szerezte az első diplomáját a Kaposvári Egyetem művészeti karán.