Szeptemberben még tovább gyarapodhat a vendégéjszakák száma Balatonbogláron, azonban augusztus végére így is 2 százalékkal többen pihentek meg a településen, mint egy évvel korábban. A városban 125 ezer 600 vendégéjszakát regisztráltak, ami több mint 69 millió forint idegenforgalmi adóbevételt jelent a településnek. A gömbkilátóban augusztus végéig 128 ezer 500-an fordultak meg.

Mészáros Miklós Balatonboglár polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a parkolójegyek bevétele 10 százalékkal haladta meg a tavalyit. A nyár végére bruttó 100 millió forintot könyvelhettek el. – Abszolút elégedett vagyok az elmúlt hónapokkal, szerencsére nagyon sok magyar család kereste fel a várost – hangsúlyozta Mészáros Miklós. – Jellemzően rövid, általában 3-5 napos turnusokban pihentek nálunk, de előfordult, hogy többször is visszatértek a turisták nyáron. Az ingyenes strandjaink, a programok és a kánikula idevonzotta a vendégeket – tette hozzá.

Fonyódon is elégedettek a nyári forgalommal. Hidvégi József polgármester megkeresésünkre elmondta, augusztus 20-ig szinte telt ház volt a településen, szabad szobát csak nehezen lehetett találni. – Kettő fizetős strandunk van, ezeknek a bevétele meghaladta a tavalyit – emelte ki a fonyódi településvezető. – Azonban nemcsak a strandok és a városi programok vonzották a turistákat, hanem a piac is. Szerencsére a szerdai és szombati piacnapot nem mosta el az eső egyszer sem, ezért ott is rengetegen fordultak meg – mondta Hidvégi József.

A balatonfenyvesi önkormányzatnak sem lehet oka a panaszra. Lombár Gábor polgármester kérdésünkre elmondta, a pontos számokat még összesítik, azonban több vendéglátós elmondása alapján is kiemelkedő volt az idei nyári szezon. – A turisztikai palettánkat az öt ingyenes strand mellett a kisvasút, a nagyberek és a vitorlás kikötő is gazdagította – hangsúlyozta Lombár Gábor.

Izgalmas időszak várja a turisták ősszel a Balatonnál

Princzinger Péter a VisitBalaton 365 Nonprofit Kft. ügyvezetője a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu Médiahajó rendezvényén arról beszélt, a nyár végével nem zárult le a balatoni szezon, hanem elkezdődött egy másképpen szép és izgalmas időszak. – A Balaton és az egész térség gasztronómiai és kulturális programokkal, túraajánlatokkal, zenei eseményekkel, jobbnál jobb minőségű szállás- és vendéglátóhelyekkel várja a vendégeket – emelte ki Princzinger Péter. – Létrehoztunk egy weboldalt, ahol megmutatjuk azokat a rendezvényeket, programokat, élményajánlatokat, melyek hétről, hétre várják a vendégeket. Minden hétre három konkrét ajánlattal készülünk. A honlapon megtalálható annak az 1500 szolgáltatónak a kereshető adatbázisa, akik szálláshelyek, vendéglátóhelyek és egyéb attrakciók. Ők olyan szolgáltatók, akik egész ősszel és télen is várják a vendégeket.