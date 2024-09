Kimagasló a sajt fogyasztásának gyakorisága

A lakosság 92 százaléka tekinthető olyan sajtfogyasztónak, aki legalább havonta szokott sajtot enni. A megkérdezettek 58 százaléka hetente többször vagy még ennél is gyakrabban fogyaszt sajtot. A megkérdezettek további egyharmadánál hetente vagy legalább havonta kerül valamilyen sajt az asztalra.

A sajtvásárlás során szem előtt tartott legfontosabb szempont az ár, és hogy a termék esetleg akcióban van-e, emellett fontos szerepet tölt be a sajt típusa és fajtája is. A termék magyar származását a megkérdezettek ötöde sorolta a három alapvető vásárlási szempont közé. A legkisebb jelentőséget a sajt zsírtartalmának, színének, bio jellegének, valamint külföldi származásának tulajdonították.

A felmérés szerint egy átlagos magyar háztartás havi szinten hatezer forintot fordít sajtvásárlásra. Az iskolai végzettséggel és a jövedelmi státusszal együtt nőnek a háztartások sajtra fordított kiadásai is.

De vajon melyik sajt magyar?

A kutatás fő megállapítása szerint a „magyar sajt” fogalma nem egyértelmű a fogyasztók fejében. Keverednek a típusok és a márkanevek, amikor azt kell megfogalmazniuk, mit is értenek „magyar sajt” alatt. A sajtfélék közül a trappista ismertsége 95 százalékos, a sajt típusok közül a füstölt, a tömlős, a lapka, a félkemény sajt és a sajtkrém áll az élen. Összességében az érezhető, hogy a korábbi évek tendenciáihoz képest sokat javult a vásárlók, fogyasztók ismerete a sajtokról. Kitágult számukra a világ, többféle sajtot is megismertek, megkóstoltak és megszerettek.

A kutatás során a Tej Terméktanács által bevezetett Tejszív védjegy ismertsége és hatása is feltárásra került. Köszönhetően annak is, hogy ez a védjegy nagyobb múltra tekint vissza, ismertsége magas: a reprezentatív minta 62 százaléka már találkozott vele, és a teljes minta felét a vásárlás során is pozitívan befolyásolja, minthogy a védjegy a termék magyar eredetét is jelzi számukra.