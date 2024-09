Két és fél napos tanácskozást tartottak Balatonszemesen az országos nyugdíjasszervezetek képviselői a napokban, Somogyból többek között Stikel János, a vármegyei nyugdíjas­szövetség elnöke, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) elnökségi tagja is részt vett. Az értekezleten az időskorúak helyzetét vitatták meg, több oldalról is körbejárva a témát, amellyel kapcsolatban alkotmányjogász, közgazdász és politológus is kifejtette a véleményét. Abban mindenki egyetértett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer tovább növeli a mindenkori bérek és a nyugdíjak közötti aránytalanságot.

Stikel János hozzászólásában a jelenlegi nyugdíjrendszerről az általa több mint egy évtizede hangoztatott véleményét fogalmazta meg ismét. Kiemelte, hogy a csak inflációkövető nyugdíjemelés következményeként egyre jobban elszegényednek főleg az átlag alatti juttatásból élő szépkorúak. Hozzátette: az elmaradottabb somogyi térségekben élők többsége kevés nyugdíjból kénytelen megélni, és ez az egészségi állapotukra is negatívan hat.