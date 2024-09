Az egyik bak nagykoponyás tömege 595 gramm volt, majd a kiskoponyás 24 órás tömege 507 gramm lett. A hivatalos bírálaton öreg korosztálya sorolták. A másik felemás szárú bak nagykoponyás tömege 636 gramm volt, majd a 24 órás tömegére 552 grammot írt ki a bírálati rendszer – írja a Magyar Vadászlap.

– Ismertem és figyeltem ezt a bakot a területen. A külföldi vendég Kőszegi Krisztián hivatásos vadász kíséretében ment ki vadászni. Az első kimenetelkor a bak megjelent, ahol vártuk, ráadásul nem is egyedül, hanem egy sutával, de sajnos a vendég lőbotról elhibázta. Kihelyeztünk egy hordozható magaslest oda, ahol megjelenése várható volt, a sikeres elejtés érdekében. A vadászat második estéjén is megérkezett a bak, ekkor egyedül, a suta nélkül jött ki a napraforgótáblából a három hektáros lucernatáblára. Nagyjából száz méterre lehetett, amikor a vendég elengedte a lövést, sikeresen terítékre hozva az agancsost – mondta el vadászalapnak Kocsis Gyula a somogyszili vadásztársaság szakmai irányítója.

– A másik őzbakra Kőszegi Krisztián hivatásos vadász figyelt fel a tavasszal, majd a bak eltűnt. Üzekedéskor viszont nagy örömünkre előkerült. Megérkezett az elejtő osztrák vendégvadász és az első este sikerült is terítékre hoznia. A dalia tíz perc hívás után jelent meg egyedül egy búzatarlón a lővilág utolsó perceiben, majd a pontos, 120 méteres lövésre tűzben rogyott elesett – tette hozzá Kocsis Gyula.