Olvasóink jelezték, hogy van olyan kaposvári áruház, ahol az üvegvisszaváltó automatánál félórákat kell sokszor várakozni, annyian állnak előtte sorban. Sokan nagy mennyiségben adnak le göngyöleget. Ez már csak abból is sejthető, hogy tele zsákkal a kezükben talpalnak türelmesen, néha türelmetlenül. Új jelenség a vármegyeszékhelyen, hogy szabadtéri koncert után érintetlenül otthagyják a bulizók a keletkezett göngyöleget, hogy azt a rászorulók forinttá tehessék.

Túlterheltek a REpontok Fotó: Lang Róbert

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szerint jó dolog, ha minél több üveget visszavisznek, a rendről pedig az üzletnek kell gondoskodnia. Kérdésünkre közölték: dinamikusan nő a leadott palackok száma. Naponta 6-7 millió üveg kerül vissza a szolgáltatóhoz, egy forgalmasabb napon akár 8 millió is bekerül a REpont automatákba. A társaság leszögezte: még mindenki tanulja a rendszert, és emiatt nyilván lehetnek fennakadások. De látják, hogy a zavar oka 90 százalékban normál üzemeléssel elkerülhető lett volna.

– Fontos, hogy emelkedjen az automaták száma a mostani 3200-ról és a jelenlegi 1000 kézi visszaváltó helyről – emelték ki. Hazánkban ugyanis önkéntes a rendszerhez való csatlakozás, tehát a 400 négyzetméter alapterületnél kisebb boltok maguk dönthetnek úgy, hogy kérnek automatát, és ezzel vállalják annak üzemeltetését, valamint a visszaváltott palackok után járó kezelői díjat. Eddig is már több száz új automatára érkezett igény a céghez, a berendezések telepítését folyamatosan végzik a szakemberek.

A visszaváltót üzemeltető kisboltok tulajdonosai szerint muszáj csatlakozni, mert aki nem így tesz, lemarad, és vevőket veszít. A somogyiak keresik az olyan üzleteket, ahol leadhatják göngyölegeiket. Karádon nincs Repont, Balatonlelléig kell vinni az üveghulladékot, hogy megszabaduljanak tőle a helyiek. A visszaváltások 80-90 százalékában boltban vagy annak hálózatán levásárolható papírutalványt kérnek a vevők.

Otthon gyűjtögetik a palackokat, de a gép nem mindig működik

Hatalmas zsákokkal és nagy méretű szatyrokkal érkeztek többen is csütörtökön délelőtt a kaposvári Interspar üvegvisszaváltójához. A zuhogó eső sem riasztotta el az embereket, pedig hosszú perceket kellett várni, hogy sorra kerüljenek. Az egyik visszaváltó már egy jó ideje nem működött, ottjártunkkor azonban az egyik dolgozó újraindította.

– Hetente általában kétzsáknyi, összesen 40-50 üveget hozunk vissza – mondta a sorban állva Szabó Attiláné. – Ráksiban élünk, ott nincsen ilyen visszaváltó hely, ezért kénytelenek vagyunk gyűjtögetni, és amikor jövünk vásárolni, akkor visszahozni. Soha nem dobjuk el, mert havonta sok ezer forint menne a kukába, ha nem figyelnénk oda. Régen sokkal jobb volt, hogy nem kellett ezzel foglalkozni, csak kidobtuk a szelektív kukába. Ezzel az időnket rabolják – panaszkodott az asszony.

A kaposvári Peszt Lajos is hetente, kéthetente sorban áll, hogy visszakapja üvegenként az 50 forintot. Otthon mindig nagyon vigyáz a palackokra, nehogy megsérüljenek, mert akkor a gép nem minden esetben veszi vissza. Szerinte jó a visszaváltó rendszer, azonban lenne mit javítani rajta, mert előfordul, hogy csak sokadik próbálkozásra „nyeli el” a palackot. Hosszú sor esetén van, aki türelmetlenségében szóvá is teszi ezt – tette hozzá.

Bukovics Krisztina szerint baj, hogy ezzel muszáj foglalkoznia az embereknek. Régebben csak be kellett dobni a szelektív kukába, és eltűntek az üvegek. Egy másik vásárló, Gyurkó Donát úgy véli, az áruháznál lévő visszaváltó szerencsétlen helyen, az üzlet mellett van, ezért külön utat kell megtenni. Más áruházakban viszont gyakran hosszú sor alakul ki a bejárat mellett, ami szintén okoz kellemtelenségeket.