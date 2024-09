Az ország más táján szolgáló püspökismerősömmel, illetve plébánosbarátommal vettük nagyító alá a távoli és a közelmúltat, egyháziak, világiak szerepét, helyzetét. Megfutamodókét és kitartókét. Szó esik állam és egyház viszonyáról, a jövő nemzedékét formáló pedagógusokról, a sokak szerint már igencsak késve bevezetett, korlátozott mobilhasználat nevelőerejéről, s már az iskolába is beköltöző, háborús félelemről.

Ezzel párhuzamosan az emberi minőség (hiánya) is át- meg áthatja a hol emelkedett hangulatú, hol humorba átcsapó társalgást. Nem általánosítva ugyan, de közösen konstatáljuk: a XXI. század embere a kötelességvallásból áttért az élvezetvallásba, ami magával hozta azt is, hogy minden felhígult. Mivel különösebben nem fontos az erkölcs, a keresztény értékrend a társadalom jelentős hányadát hidegen hagyja, mi több: inkább lesajnálóan legyint, ha valaki szent megszállottként teszi a dolgát a munkahelyén és odahaza, a családban. Mivel a legtöbbeknek az élet koordinátatengelyét nem a kereszt adja, ezért nincs is viszonyítási alap, igazodási pont, és úgy tűnik – átmenetileg – fogódzó sem.

S hogy mi a teendő? A püspök ószövetségi példát említ: a szent maradéknak lesz a feladata az iránymutatás, a kortársak felkutatása, meggyőzése. Nem térítéssel, hanem vonzással, ahogy Ferenc pápa fogalmazott. A hűséges maradékot Isten tarka csokorba gyűjti, és megáldja ténykedésüket az élet küzdőterein. Merthogy e szent maradék nem akar és nem is tud belesimulni a világtrendbe, ezért nem asszisztál emberellenes cselekedetekhez, családellenes mozgalmakhoz. Az élet kultúráját akarja építeni a halál civilizációja helyett.

Már csak azt kell eldöntenünk: akarunk-e részei lenni e szent maradéknak.