A jubileum megünneplését összekötötték a hagyományos szőlő- és bornappal, amelyet 2016 óta minden évben nagy érdeklődés mellett tartanak meg. A bábonymegyeri nyugdíjasokkal együtt ünnepelt a hétvégén Wittmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Szajcz Adrián, a somogyi közgyűlés alelnöke, és Tóth Sándor György, a Tabi Járási Hivatal vezetője is. Máj Péter alelnök a nyugdíjasok somogyi szervezetének jókívánságait hozta el.

– A rendezvény nagyon jól sikerült – mondta lapunknak Dvornik Istvánné Viola, a bábonymegyeri nyugdíjas egyesület elnöke. –, és nagyon örültünk, hogy a környékbeli, Koppány-völgyi nyugdíjas-szervezetek is elfogadták a meghívást, együtt ünnepeltek velünk a nágocsi, zicsi, fiadi és tabi idősklubok képviselői is.