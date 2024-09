Csontvelőt kapott hároméves korában a kaposvári Gergely Ica kisfia, Gergő is.

– Leukémiát diagnosztizáltak nála 2,5 éves korában, egy olyan változatát, ami a tudomány akkori állása szerint csontvelő-transzplantáció­val volt gyógyítható – mondta Gergely Ica. – Első körben a családot vizsgálták meg, de azt mondták, a végleges és hosszú távú gyógyulása miatt az idegendonoros transzplantáció lesz a megoldás, tette hozzá az édesanya, akinek a fia ma már 21 éves.

A kis Gergő felkerült a nemzetközi várólistára és elkezdtek neki donort keresni. Viszonylag gyorsan találtak is számára megfelelő csontvelőt, amelyet Miskolcon ültettek be. Ezután steril szobában kellett lennie, majd hazamehetett, de ott is különös figyelmet kellett fordítani a fertőzések megelőzésére.

– Öt év után nyilvánítják gyógyultnak a betegeket, de amikor ezt kimondják, akkor is benne van az emberben időnként az aggódás, hogy ugye minden rendben lesz – mesélte Gergely Ica.

A nyáron Siófokon táboroztak a szervátültetettek Fotóillusztráció: Hajdú Marianna

A donorok anonimitásban maradnak, információkat csak a gyógyulást követően adnak ki. Icáékat a donor kereste meg a miskolci kórházon keresztül. Kiderült, hogy egy német férfi adott csontvelőt az akkor mindössze hároméves kaposvári fiúnak.

– Egyszer el is jött a családjával Kaposvárra, ahol pár napot eltöltöttek és megismertük egymást, mondta az édesanya. Azóta is tartják a kapcsolatot a férfivel, akinek Gergő tulajdonképpen a gyógyulását köszönhette.

– Fontos lenne, hogy minél többen tudjanak az emberek arról, hogy nem csak véradásra, de őssejtdonornak is szükséges jelentkezni, mert ezzel életet menthetnek, tette hozzá. Az év végi statisztikák szerint 1248-an vannak a várólistán, ezen a vese, máj, szív, hasnyálmirigy és tüdőtranszplantációra várók is szerepelnek.

Az élődonoros szervátültetések sikeresebbek

– A várakozási idő szervenként eltérő lehet, vesére tavaly év végén 1011-en vártak és 3,6 év az átlagos várakozási idő. Tavaly a veseátültetésre várók közül 265-en kaptak új szervet – mondta kérdésünkre Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke. – Működik az élődonáció, ha egy családtaggal vagy rokonnal összejöhet élődonoros átültetés, jelentősen lerövidül a várakozás, ráadásul ezek a donációk sokkal sikeresebbek is. Tavaly a négy transz­plantációs centrumban negyvennégy élődonoros veseátültetés történt. A jelentkező párok közül csak egyharmad alkalmas arra, hogy megvalósuljon az átültetés.