Ezúttal is irodalmi melléklettel jelent meg az Echo, a kaposvári Jézus Szíve és a Taszári Plébániák lapja. A Horváth Lóránd szerkesztette kiadványban Balczó András olimpiára vonatkozó üzenete éppúgy megtalálható, mint Gyurkovics Tibor prózája, Mécs László és Lackfi János verse, de képviselő-testületi tagokról, élvezetes szigligeti koncertről és gyerekek tábori élményeiről is olvashatunk. Doppingszerként a humor is megjelenik, s a túrós pite receptjén túl azt is megtudhatjuk: Lóránd atya továbbra is várja a templomtakarítókat.