Szommer Gábor, a Fino-Food Kft. kereskedelmi vezetője érdeklődésünkre elmondta: a 39 714 általános iskoláson kívül 378 óvodás is kap iskolatejet. Térségünkben a hat tankerület mellett szerződést kötöttek a református, illetve az evangélikus egyházközséggel, valamint a kaposvári MATE óvoda fenntartójával is. – Alapvetően tejet, natúr kefirt, gyümölcsjoghurtot és sajtkrémet szállítunk az intézményekbe – mondta Szommer Gábor. – Az iskolatej alapanyagának nagyjából 80 százaléka somogyi.

A Fino-Food csaknem egy évtizede kapcsolódott a kezdeményezéshez. Szommer Gábor rámutatott: felelős élelmiszer-feldolgozóként részesei akarnak lenni a hosszú távú táplálkozásedukációs programnak. Kiemelten fontos számukra, hogy a gyermekek egészen kiskoruktól fogva egészségesen táplálkozzanak. A kaposvári tejüzem, ahol több mint 200-an dolgoznak, közel 45 termelővel áll kapcsolatban, naponta 180 ezer liter tejet dolgoznak fel, és szinte valamennyi jelentős üzletláncnak szállítanak.

A balatonboglári általános iskolában valamennyi – csaknem 300 – diák kap iskolatejet. Németné Hegyi Bernadett igazgató azt mondta: az 1–5. évfolyamos gyerekek ezen kívül gyümölcshöz is jutnak.

– A Siófoki Tankerület a 2024–2025-ös tanévben is szállítja a gyümölcsöt és a tejet a tanulóknak – tájékoztatott Gruberné Kis-Pál Andrea tankerületi igazgató. – Az első évfolyamtól nyolcadikig 8331 tanuló kap hetente kétszer 2,8 százalékos, kétdecis tejet. Elsőtől a hatodik évfolyamig összesen 6381 tanuló kap hetente egy almát vagy körtét, illetve zöldség- vagy gyümölcslevet. Ezt a programot közbeszerzésen egy somogyi vállalat nyerte el.

A méhészek is csatlakoznának

Mészáros János, a kaposvári Zselici Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta: a kezdeményezésnek köszönhetően folyamatosan egészséges termékeket kapnak a somogyi diákok, ugyanakkor a termelők és feldolgozók is lehetőséghez jutnak. – A somogyi méhészek is szeretnének a programhoz csatlakozni, meghatározott időközönként szállíthatnának hárs-, akác- vagy virágmézet is – mondta Mészáros János. – A gyerekek szeretik a mézet, ezt tapasztaltuk a mézes reggeli rendezvénysorozatunkon is. Több mint tíz éve minden novemberben vendégül látjuk a gyerekeket: Kaposváron és környékén tavaly 6000-en vettek részt a mézkóstolón, és kaptak tasakos mézet.