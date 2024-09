Rövidített órák és népszerű ivókút

Tárva nyitva vannak reggel hat órától az ablakok a kaposvári iskolákban. A technikai dolgozók első reggeli feladata, hogy minden termet átszellőztessenek. A Klebelsberg Központ tájékoztatása és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) javaslata alapján a szeptemberi hőség hatására több iskolában is rövidített órákat vezettek be.

– A kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és tagintézményeiben előzetes konzultációk után az a közös döntés született, hogy nem tartunk rövidített órákat, hanem a folyamatos szellőztetés és a tanulók folyadék pótlására történő odafigyeléssel mellett játékos szüneteket iktatunk be és mindenütt zavartalanul folytatódik az oktatás – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna. Hozzátette: az ivókútjuknak nagy a keletje, amelyből hűtött ivóvizet tudnak venni a tanulók. Több somogyi iskolába ventilátort vittek be a tanárok vagy a szülők, hogy jobban mozogjon a levegő.

– Negyvenegy fok volt hétfőn délelőtt már az irodámban, de a kevésbé napos oldalú tantermekben is van harminc fok, ezért úgy döntöttem, hogy 30 perces rövidített órákat vezetek be – mondta el Némethné Hegyi Bernadett, a balatonboglári iskola igazgatója. Hozzátette: így a felsősök is végeznek 12 óra 10 percre, valamint a fák alatt tartják a napközit, de sok gyermeket korábban hazavisznek a szülők.