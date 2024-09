Ezt a célt szolgálták a nyári táborok is, amelyek rendre megteltek a Zaranyi erdőben.

– Nagyon élvezték a gyerekek a programokat, amelyek során egyébként végig pedagógusok felügyeltek rájuk – mondta Kemenszky Péter, a vadászszövetség fővadásza és a kamara titkára. A Sonline.hu a legfrissebb podcastjében arról is szót ejtett, mennyire fontos a környezeti nevelés, és az, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg az erdő élővilágát a gyerekek és általában az emberek. Éppen ezért az idén már második alkalommal a KÁN kaposvári állattenyésztési napokkal együtt tartják a vármegyei vadásznapot. A rendezvény ezzel a somogyi nimródok ünnepe is, ahol minden már jól ismert vadásznapi programot megtartanak a Hubertus szentmisétől kezdve a trófeaszemlén át egészen a vadászavatásig.