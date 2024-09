A tízéves Leventének azért is van szüksége a beavatkozásra, hogy az esetleges csípő- és gerincműtétet elkerülje.

Mosolygós, életvidám, érdeklődő és több sportágban is kiválóan helytáll Pintér Levente annak ellenére, hogy teste egy része nem úgy mozog, mint kortársainak. Levente születése után egy nappal agyvérzést kapott, ennek következményeként értelmileg és fizikálisan is sérült.

Levente édesanyja, Pintérné Tallián Beáta megkeresésünkre elmondta, boldog gyerekkort szeretnének biztosítani fiuknak, ezért is van szükség arra, hogy Barcelonában elvégezzék rajta a Nazarov-műtétet. – Ez egy olyan kezelés, amivel a feszes izomzatán finom bemetszéseket csinálnak – mesélt a beavatkozásról Levente édesanyja. – Az egész baloldalát érinti az állkapcsától, a nagy lábujjáig elől és hátul egyaránt, így gyakorlatilag kilazítják a feszes izmokat – mondta.

A barcelonai kezelés kétmillió forintba, a hazai mozgásterápia – melyre a pécsi Borsóházba kell majd mennie Leventének – kétmillió kétszázezer forintba kerül. A családnak azonban nincsen ennyi bevétele és megtakarítása sem. Pintérné Tallián Beáta elmondta, férje csak részmunkaidőben tud dolgozni, hogy Leventét vinni tudja a fejlesztésekre. – Szerencsére én teljes állásban dolgozom, azonban az alapkiadásaink mellett nagyon sok a pluszköltségünk, csak Leventére nagyjából 150 ezer forintot költünk havonta – hangsúlyozta az édesanya.

Levente műtétje december 17-én lesz egy barcelonai kórházban. A kisfiúnak a Sára Lépteiért Alapítványon, a 11735005-26062082 számlaszámon keresztül lehet segíteni. A közleménybe azt kell beírni, hogy Pintér Levente. A gyűjtést néhány nappal ezelőtt hirdették meg és már félmillió forint jött össze.

Az édesanya arról is beszélt, második gyermekük is agyvérzést kapott a születése után, nála azonban rögtön észrevették, hogy baj van, ezért a gyógyszeres kezelés után nem szenvedett maradandó károsodást. Az agyvérzést feltehetően genetikai hiba okozta mindkét gyermeknél.

