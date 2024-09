– Azzal, hogy az evangélikus egyház az idei tanévtől átvette a Berzsenyi-iskolát, a négy történelmi egyház közül három oktatási intézményt működtet a vármegyeszékhelyen. Mire számíthatnak azok a szülők, akik ide íratják be gyerekeiket?

– A keresztény ökumenikus értékrend átadását és az a szerinti nevelést-oktatást szeretnénk megvalósítani a nevelőtestülettel, amely egy lelkileg erős, lendületes közösség. Az eddig jól bevált iskolai rendezvények mellett új lelki és közösségformáló programokkal várjuk az ideérkező családokat.

A Berzsenyiben folytonosságot a régi-új igazgató, Huszárné Forintos Mónika biztosítja.

Fotó: Kovács Tibor

– Említene néhányat?

– A keresztény szellemiség jegyében hagyományok megtartása, ápolása, azok beépítése a mindennapi nevelésbe. Mint például a hétfő reggeli áhítat, csendes napok a diákok és a nevelőtestület részére, egyházi ünnepek méltó megünneplése az iskola diákjainak és tanárainak bevonásával, hangszeren játszani tudó diákjaink alkalmankénti szolgálata istentiszteleten, családi napok tartása, közösségépítő, identitást erősítő alkalmak, beszélgetések.

– Az egyháznak régi álma teljesült azzal, hogy intézményfenntartó lett, de hogy fogadták a szülők?

– A számok önmagukért beszélnek. 211-en vettek részt a szavazáson, ebből csupán négyen szavaztak nemmel. A pozitív vélekedést mutatja az is, hogy az intézmény és a Kaposvári Evangélikus Gyülekezet nyári táborában nagyon sok család gyermeke vett részt.

– Volt, aki máshova vitte a csemetéjét a fenntartóváltás miatt?

– Ezidáig nincs tudomásom arról, hogy a fenntartóváltás okán egyetlen tanulót is elvittek volna más intézménybe, hiszen szabad vallásgyakorlás van a hitoktatás terén az iskolákban, amit ezután is biztosít az evangélikus egyház a Berzsenyi-iskolában is.

– Az evangélikus hittanon kívül, melyet eddig is tanulhattak, milyen pluszlehetőséggel válhat vonzóbbá a Berzsenyi?

– Megőrizzük értékeinket, ami eddig is büszkeségünk volt: úgy, mint a testnevelés-orientáltság, a robotika–informatika, a művészeti iskolák különböző képzései, s az idegennyelv-oktatás már első osztálytól. Emellett várhatóak lesznek az interaktív, gyerekbarát „csendes” napok, a programdús evangélikus nyári táborok, jó hangulatú kirándulások, és minden olyan rendezvény, esemény, amelyet a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola és a Kaposvári Evangélikus Gyülekezet szervez, s ahova ezt követően is szeretettel várja a berzsenyis családokat.