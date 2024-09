Sorra zárnak a strandok, állnak le a kültéri medence üzemeltetések országszerte, így van ez Barcson is. A vendégek száma is szeptemberre nagy visszaesést mutat, így szinte mindenhol mérleget vonnak. A nyarat mi is értékeltettük az év eddigi részével együtt a barcsi strandon – írja a barcsihirek.hu

Dr. Otártics Máté, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ igazgatója a BarcsMédia szerkesztőségének elmondta, az idei kánikula kedvezett a látogatottságnak, az előző évinél is nagyobb volt a forgalom. Már százezer felett tart a belépők száma.

Az első hónapok lassú növekedését követően, áprilistól már 5-8-11 százalékkal több vendég érkezett a barcsi fürdőbe, mint 2023.-ban. Júniusban pl. már 1.400 fővel több. Ez a hónap 15 ezer fürdőzőt jelentett, július, augusztus pedig 20-20 ezer fő felettit.

A szombat, vasárnapok szinte folyamatosan teltházasak voltak. Június utolsó hétvégéjétől, augusztus utolsó hétvégéjéig, ezer feletti látogató érkezett szombatonként és vasárnaponként.