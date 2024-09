A DÁP olyan egységes és kiváló felhasználói élményt kínál, ami az állampolgárok igényein és elvárásain alapulva leegyszerűsíti az felhasználók és a kormányzat különböző szervei közötti kommunikációt. Digitális állampolgárként a jövőben a szolgáltatások igazodnak az emberhez és nem fordítva.

Ahhoz, hogy valaki digitális állampolgár lehessen, először a személyazonosságát kell igazolnia. Vagyis az első alkalommal kell csak személyesen bemenni valamelyik kormányablakba, ahol a személyigazolványunk bemutatásával és az applikáció letöltésével és profil létrehozásával elkészül az előregisztráció. Emellett már az eSzemélyi-s távoli azonosítás is elérhető. Ezek után már csak az aktiválási üzenetre kell várni, ami az appra érkezik, és az aktiválás után már használhatók is az elérhető funkciók.

A rendszert folyamatosan fejlesztik, először az alábbi funkciók elérhetőek: személyazonosság igazolása rendőri igazoltatásnál (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy jogosítvány helyett mobiltelefonon, a Digitális Állampolgár alkalmazásban bemutatott QR-kóddal).

Digitális erkölcsi bizonyítvány igénylése, ami minden eddiginél egyszerűbben, formanyomtatványok kitöltése nélkül, egyetlen gombnyomással igényelhető. A digitális erkölcsi bizonyítvány megjelenik a felhasználók tárhelyén, de a mobilapplikációban is, ahonnan azonnal megoszthatják és továbbíthatják majd.

Személyes adatok megjelenítése az alkalmazásban, ahol egy helyen megtalálhatók majd az állampolgár személyes adatai, valamint a gépjárművük adatai – ezek hitelesítve letölthetők, illetve továbbíthatók.

QR-kódos bejelentkezés az állami weboldalakra, vagyis nem szükséges felhasználónév és jelszó a magyarorszag.hu-ra, az EESZT-be, az eSZJA-ra és a többi állami szolgáltatásba. Ezt a szolgáltatást a piaci szolgáltatók is integrálhatják majd a felületeikre.

Az állampolgár digitális aláírásra is használhatja majd az alkalmazást, így nem lesz szükség arra, hogy kinyomtassuk és kézzel írjuk alá a dokumentumainkat. A szerződések laptopon és asztali számítógépen QR-kód beolvasásával, mobilkészüléken a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével egy gombnyomással aláírhatók lesznek. A minősített DÁP eAláírással létrehozott dokumentum teljes bizonyító erejű, közhiteles magánokiratnak minősül majd, melyet az Európai Unió minden tagállama elfogad. A dokumentumok postázás helyett elektronikusan továbbíthatók lesznek, csökkentve az átfutási időt, az adminisztrációs és postaköltségeket.

A Digitális Állampolgár mobilapplikációban egyszerűen, megújult, korszerű, felhasználóbarát felületen foglalhatunk majd kormányablak-időpontot a legnépszerűbb ügytípusokra.