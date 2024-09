A korábbi évek intenzív kereslete után mérséklődött ugyan a nyomás az IT munkaerőpiacon, ez azonban nem jelenti azt, hogy túlkínálat lenne az IT szektorban. „A cégek továbbra is keresik a jó szakembereket. A technológiai fejlődés miatt ugyanis szinte minden felmerülő ügyfél és üzleti igény valamilyen IT fejlesztést, megoldást kínál – nyugodtan mondhatjuk, hogy a bankkártya az IT nélkül csak egy jégkaparó. Az informatikai végzettség azonban messze nem elég, a naprakész, gyakorlati tudás, tapasztalat is fontos, hiszen a technológiák rendkívül gyorsan fejlődnek. Másrészt pedig olyan új képességekre van szüksége a tech kollégáknak, mint a kreativitás, az új, szokatlan ötletekre való nyitottság és az üzleti-fogyasztói szempontok megértésének képessége, mivel a bank ma már egy meghatározó IT szervezet is, ahol a rendszerek üzemeltetése mellett egy nagyon komoly innovációs munka is zajlik” – mondta el Ozorai Dénes, a K&H IT vezetője, aki az ICT Global magazin tavalyi „Legjobb ICT menedzser” elismerése után idén elnyerte a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének (MVISZ) az Év Informatikai Vezetője díját is.

Ahhoz azonban, hogy a kollégák szabadjára engedjék a fantáziájukat, új ötletekkel, megoldásokkal jöjjenek, és egyfajta kreatív IT műhely valósuljon meg, a banknak szakítania kellett a hagyományos nagyvállalati IT környezettel. „A nagyvállalatból adódó stabilitás, illetve a különböző szakterületeken és technológiákban való fejlődési lehetőség persze megmaradt, emellett azonban – a főként tech cégekre és startupokra jellemző – rugalmas innovációs környezet jött létre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tech kollégák nemcsak szállítják a megoldásokat, hanem a kutatási-fejlesztési döntésekbe is bekapcsolódnak. Olyan eszközöket, technológiákat, programokat használhatnak, amelyek inkább az IT cégekre és nem feltétlenül a banki szektorra jellemzők. Végül pedig a munkafolyamatokat is át kellett alakítani, hogy a felesleges papírmunkát, adminisztrációt minél inkább elkerüljük” – avat be a megvalósítás részleteibe az IT vezető.