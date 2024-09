A Vármegyeházon megtartott tanácskozáson napirend előtt tartott tájékoztatót Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. somogyi igazgatója. Beszámolt a somogyi utak helyzetéről, az eddig elvégzett felújításokról, majd tájékoztatta a képviselőket a fejlesztési tervekről is. – A Magyar Falu programban megvalósuló útfelújításokból csaknem minden járást érintettek. Elhangzott: a program indulásától kezdve 2025 nyaráig 101 kilométer utat újítanak. Emellett további 21,5 kilométeren területfejlesztési forrásokból felújítási munkákat végeznek. Többek között Balatonvilágos és Balatonaliga, Juta és Somogysárd, valamint Homokszentgyörgy Szulok, Patosfa és Hencse közötti útszakaszon, de a Nagybajom és Kutas közötti útszakasz is megújul, folytatódik a Kaposvár-Szántód út fejlesztése Magyaratád belterületén, de a Darány-Harkány útvonalon is várható előrelépés.

A közutak fejlesztése kapcsán a képviselők felvetették a Barcs-Kadarkút, a Nagyatád belterületén a városháza előtt futó út, és a Marcali elkerülő út felújításának kérdését is. Amint külső forrást kap a Magyar Közút, ilyen nagyobb munkákat is el fognak végezni. Jelenleg azonban a mellékutak felújítását támogatják a pályázatok.

A napirendek tárgyalása során elhangzott, hogy nemzetközi, Interreg pályázatokat is benyújtott a vármegyei önkormányzat, melyről tájékoztatták a közgyűlést, illetve döntöttek két újabb beadásáról is. A képviselők elfogadták többek között az önkormányzat és hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását és tájékoztatták a képviselőket a költségvetés első félévi teljesítéséről. A hagyományoknak megfelelően zárt ülésen szavaztak a vármegyei kitüntetésekről, melyeket jövő januárban a kaposvári Vármegyeházán rendezendő ünnepi közgyűlésen hirdetnek ki és adnak át.



Legközelebb új összetételben



Az újonnan felálló vármegyei képviselő-testület alakuló ülését október 4-én tartják a Vármegyeházán. A 15 tagú testületbe a FIDESZ-KDNP 9 képviselőt delegálhat, a Somogyért Egyesület 1, a Mi hazánk 1, a Függetlenek Szövetsége 3 mandátumot szerzett.

A kormánypárti frakcióban ctöbb személyi változás is lesz, hiszen először nyert mandátumot Vörös Mátyás, Tóth András Károly és Olsovszky Árpád. De ellenzéki oldalon is lesznek új és régi-új belépők: Jozó Tamás, a Mi Hazánk színeiben, Steinmetz Ádám a Függetlenek képviseletében, s visszatérőként dolgozik ismét Somogyért Sütő László korábbi marcali és Ormai István leköszönő nagyatádi polgármester. A hosszú betegség után elhunyt Gyenesei István helyére a Somogyért Egyesület listáján az őt elnöki székben is váltó özvegye, Gyeneseiné Kaszás Hajnalka került.

A leendő elnök és alelnökök személyéről egyelőre semmit nem lehet tudni. De a hagyomány Somogyban több ciklus óta az, hogy az önkormányzati választáson listavezető kerül az elnöki székbe. Ez alapján sejthető, hogy Biró Norbert marad a vármegyei közgyűlés élén. Erről azonban csak az alakuló döntenek a képviselők, amikor maguk közül választják a vármegyei grémium vezetőjét.