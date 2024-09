A szabadidőközpontban töltött egy napot a Nyugdíjasok Siófoki Egyesülete a közelmúltban. A rendezvény hivatalos részében a lemondott Veglárcz Péterné helyett Tóthné Székely Zsuzsannát választották az elnökségbe, valamint jóváhagyták Pogányné Teplán Magdolna alelnöki kinevezését is. Ezt követően Pintér János elnök emléklapot és ajándékot adott át a kerek évfordulósoknak, majd a tagság elfogadta a következő időszak programtervezetét is. A továbbiakban a nótázás és a jóízűen elfogyasztott ebéd után kvízjátékra került sor, amikor is a részvevőknek Siófok város történetével kapcsolatos tesztlapot kellett kitölteni. És hogy a részvevők egészsége is kellő figyelmet kapjon, félórás tornát vezényelt Fekete Pálné. A rendezvény jó hangulatban, vidám énekszóval és tánccal ért véget.