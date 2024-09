Találós kérdés: minden autóban ott van, de nem minden sofőr használja. Mi az? Irányjelző. Viccnek lehet, hogy gyenge, a valóságban azonban erős észrevétel. Szomorúan tapasztalom vezetés közben, hogy egyre kevesebben jelzik, merre szeretnének kanyarodni, vagy melyik kijáraton akarják elhagyni a körforgalmat. Már annak is örülni kell lassan, ha valaki előzés előtt indexel, és úgy kerüli ki az előtte haladót. Az említett példák több szempontból is rossz hatással vannak a közlekedési morálra. Aki nem jelzi a kanyarodási irányt, megtéveszti a másikat, lassítja a közlekedést, és fennáll a kockázata annak is, hogy balesetet okoz. Sokan gondolhatják, hogy csak a legnagyobb márkájú, drága autókból „hiányzik” az irányjelző. Nem így van.

Az én tapasztalatom szerint már az olcsóbb, középkategóriás kocsik vezetőinek a keze is egyre ritkábban akad bele az irányjelzőbe. A helyzet jobb biztosan nem lesz, hiszen évről évre egyre több járművel lehet találkozni az utakon. A nagy számok törvénye alapján ez azt jelenti, hogy a mindig szabályosan közlekedőknek még jobban figyelniük kell a szabálytalankodó autósokra.

Szerencsére minden évben van egy dátum (szeptember 22.), amikor világszerte megszervezik az autómentes napot. A célja, hogy azon a napon minél kevesebben üljenek autóba és lehetőség szerint gyalog vagy kerékpárral közlekedjenek. Idén vasárnapra esett ez a nap, ami azért jó hír, mert talán kevesebb volt „vasárnapi” autósból az utakon, nem kellett őket kerülgetni és ezáltal az irányjelzővel is kevesebb dolgunk akadt.



Nem úri huncutság az irányt jelezni az utakon.