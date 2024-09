Pár nap és végez a chardonnay és a királyleányka szüretével a balatonőszödi Androsics Ferenc. Már a kék szőlőket is szedte, a merlot és a pinot noir fajta a pincében van. – Extrém az idei szüret, tíz nap alatt néggyel emelkedett a cukorfok, ami majdnem négyszerese a megszokottnak, muszáj volt leszedni – mesélte a balatoni borász. Kiemelte: a kánikula miatt összeértek a fajták, egyszerre szedték a fehér és kék szőlőt. – Azt látom, hogy az aszály miatt kevesebb a szőlő, de a minőség jónak tűnik, remélem, amikor a palackból megkóstoljuk majd, akkor is ezt fogom gondolni – tette hozzá.

Hujber Attila balatonboglári borász szerint szépek az illatok és savakban gazdagok a nedűk. A tervek szerint szeptember végén az Irsai Olivér és a rozé boraik már palackban lesznek.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra figyelmeztetett, hogy a mustgáz, azaz a szén-dioxid nagy koncentrációban akár halálos baleseteket is okozhat, amennyiben nem megfelelően szellőztetik a pincét. A klasszikus megoldásnak számító gyertyagyújtással gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető a levegő minősége, ami akár életet is menthet, hívták fel a figyelmet.