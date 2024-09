Somogy Tűzifacsalókra figyelmeztet a Sefag Zrt.: a társaság több alkalommal értesült arról, hogy visszaélnek a nevükkel egyes tűzifa-értékesítők. Azokról van szó, akiknél a mennyiség és a minőség erősen kifogásolható, s céljuk a vevők megtévesztése.

Jó néhány trükk létezik, a társaság csokorba gyűjtött ezek közül párat. Egyes szállítók a vevők hiányos fafajismeretét használják ki, így az égert eladják vörös tölgynek vagy lágy lombot kevernek a szokást, szerződést meghaladó mértékben a kemény lomb közé. Az is könnyen előfordulhat, hogy a telefonon rendelt tűzifánál nem a kifizetett mennyiséget, hanem jóval kevesebbet pakolnak le az eladók. Akad olyan értékesítő is, aki a vásárlók hiányos mértékegységtudásával él vissza, illetve a tömeggel értékesített nedves tűzifánál sokszor még az élőnedves fát is lelocsolják a még nagyobb súly érdekében.

A társaság ezért arra is felhívta a figyelmet, ha a vásárló teheti, köbméterben mérve, térfogatra vegye a tüzelőt. Nem érdemes olyan árustól rendelni, aki csak a mobilszámát adja meg, célszerű ellenőrizni, hogy van-e EUTR-azonosító a hirdetésben, s tanácsos a telefonszámot megnézni a Nébih feketelistáján.