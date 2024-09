A tizenegyedikes Bauer Zsófia nyugdíjpénztár kategóriában második, esszéíró versenyben pedig ötödik helyezést ért el.

– A kérdések nagyon nehezek voltak, de Pintér tanár úr segítségével a tesztet hibátlanra sikerült megoldani – mondta. – Ez egyedül nem ment volna. Az esszé sem okozott gondot, pedig most voltam először ilyen versenyen és egészen megtetszett a pénzügy világa, tette hozzá a logisztikai szakra járó fiatal.

Giaccari Gioia prémium egészségpénztár kategóriában lett második helyezett, aki célirányosan választott témát az esszéjéhez.

– Nem volt nehéz a verseny, mert a tanár úrral sokat készültünk év közben – mondta. – Sok kérdés volt, utána pedig az esszét a diákhitelről írtam. Azért ezt választottam, mert diákként érdekelt is, és a jövőben lehet, hogy hasznát veszem az információknak, tette hozzá a fiatal lány.

– A pénzügyi világ nagyon vonz, mert a családom is ebben dolgozik és én is, tette hozzá Giaccari Gioia.

Az intézmény 170 tanulót adott az országos megmérettetésre, ezért Krammer Kármen, a Noszlopy pedagógusa is oklevelet kapott, mint a versenyre a második legtöbb diákot felkészítő tanár. A diákok felkészítésében oroszlánrészt vállalt Pintér Zoltán is, aki elmondta: nagyon büszke a lányok teljesítményére.

Fotó: Lang Róbert

Tudatos generációt igyekeznek nevelni a Noszlopyban



Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége az idén hatodszor rendezte meg az ország egyik legnépszerűbb, középiskolásoknak szóló pénzügyi versenyét, a Pénzmesterek vetélkedőt, mintegy 2,5 millió forint összdíjazással. Harmincnyolc kategóriában díjazták a résztvevő diákokat és felkészítő tanárokat, akik a Pénzügyminisztériumban vehették át a nyereményeket és az elismerő okleveleket. A fiatalok öt online fordulón bizonyították, hogy rendelkeznek a szükséges tudással a pénzügyi világról. A legjobb ötven diák pedig részt vehetett egy hatodik fordulón, majd az esszéíró versenyen is. A kaposvári nyertesek Bauer Zsófia és Giaccari Gioia nem csak oklevelet és pénznyereményt kaptak, de részt vehetnek egy neves brókercég szakmai napján is. A Noszlopy kiemelt szerepet játszik a pénzügyi nevelésben, ugyanis a régióban egyedüli Pénziránytű bázisiskolaként működik.