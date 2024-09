Raklapokon állnak a még üres üvegek a balatonboglári Hujber Pincészetnél. Itt napokon belül az Irsai Olivért, jövő héten pedig a rozét palackozzák.

– Ahogy mindenki másnál a borvidéken, nálunk is 3-4 héttel korábban indult a szüret, mint az előző évjáratokban. Az Irsai Olivért augusztus ötödikén kezdtük szedni, reményeink szerint pár héten belül már a polcokon lesz ez az újbor. Idén nagyon gyors szüretünk volt a nyári szárazság miatt. Augusztusban végre kaptunk egy kis csapadékot, ez jót tett a későbben érő fajtáknak – mondta Hujber Attila borász. Múlt héten fejezték be a szüretet, ami mennyiségben végül jobban alakult, mint várták. Hektáronként átlagban 120-130 mázsa szőlőt szedtek. A minőséggel már most elégedettek. – Nagyon jó évjáratot zárunk, szép illatok vannak, feszes, ropogós savak és a szüret végére a vörösöknél nagyon jó, 20 feletti mustfokokat mértünk, de ez elmondható a fehér szőlők esetében a chardonnay-ról is.

– Ebben a tartályban még olaszrizling erjed, de már nem tart sokáig ez a folyamat – mesélte a kötcsei Veszprémi László borász. Ők is már végeztek a szürettel. – Ilyen még nem volt, hogy július végén kezdtük volna a munkát. Ezért idén gyorsan is készülnek az újborok. Az Irsai Olivér nálunk is palackozásra vár. Ennél a fajtánál nemcsak minőségben, hanem mennyiségben is elégedettek vagyunk. A későbbi érésű szőlőknél, így az olaszrizlingnél és a vöröseknél az aszály miatt kissé megfonnyadtak a bogyók és ezáltal kevesebb lett a lékinyerés – mondta Veszprémi László. A kötcsei pincészetnél 11 hektáron 8 szőlőfajtával dolgoznak. A később szüreteltek esetében még az erjesztés végén tartanak, a magas cukorfok miatt ez a folyamat pár nappal tovább tart, de azt tervezik, hogy az őszi borvidéki borkóstolókon már több újbort is be tudnak mutatni.

A nagyobb borászatok is a szüret végéhez érnek

A dél-somogyi borászatok, ha elkészülnek a korai fajták palackozásával, akkor az újborokat már a jövő szombati Murci Gasztrofesztiválon is kínálják a Balatonlelléhez közeli Kishegyen. Nemcsak a kisebb, hanem a nagyobb borászatok is a szüret végéhez érnek. A balatonlellei Garamvári Szőlőbirtokon a borok jelentős része túl van már az erjedésen.

– Egészséges és szép fürtöket, jó mustfokokkal szüreteltünk az idén. Egyedül a cabernet sauvignon maradt még a tőkéken, de ez hagyományosan az utolsó szőlő, amit szedünk a területen. Mind a fehér-, mind a vörös fajták minőségével elégedettek lehetünk – nyilatkozta Baranyai Péter főborász, aki szerint az idei a szép, testes vörösborok éve lesz.