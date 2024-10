Éjszaka megjelent a tervezet, amelyből kiderül hogyan, mikortól lehet a nyugdíjmegtakarítást lakáscélra fordítani. A szövegből számos lényeges részlet kiderül. A lehetőség a tervek szerint 2025-ben lesz elérhető. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat lehet majd adómentesen lakáscélra felhasználni.

A jogalkotó bezárt egy kiskaput is: a 2024. szeptember 30-án fennálló egyenleg erejéig lehet a megtakarítást lakáscélra fordítani. Vagyis az idén év végén újonnan befizetett összegek a jövő évi adójóváírással már nem lesznek elérhetők. (Ezzel gyakorlatilag azon ügyeskedők előtt zárták be a kiskaput, akik most nyitnának nyugdíjmegtakarítást és gyorsan befizetnének rá abban a reményben, hogy a jövő évi állami támogatással gyorsan extra hozamot érjenek el.)

Van azonban számos nyitott kérdés is, amiket érdemes lehet megmagyarázni, esetleg pontosítani.

1. Mi lesz azokkal, akik saját megtakarításból vásárolnának ingatlant?

Lakáscélú felhasználás alatt a jogalkotó két konkrét lehetőséget nevesít:

A Hpt.-ben meghatározott lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés önrészének, valamint törlesztésének támogatása.

A Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épülete (a továbbiakban együtt: lakás) korszerűsítésének, felújításának támogatása.

Ez valójában három önálló célnak tűnik: lakás felújítása, korszerűsítése, lakáshitel törlesztése, lakáshitel mellé szükséges önerő kiegészítése.

Ez alapján úgy tűnik, hogy azok nem használhatják fel lakásvásárlásra nyugdíjcélú megtakarításukat, akik nem igényelnek lakáskölcsönt a vásárlásra. Ez érthető abból a szempontból, hogy ezen réteg jó eséllyel a vételárnak jelentős részét ma is meg tudná finanszírozni (az átlagos egyenleg az ÖNYP-ben 2 millió Ft), vagyis valójában nincs igazán szükség az érintett megtakarításukra lakáscéljuk eléréséhez.

2. Mennyi lakáshitelt szükséges igényelni a vásárláshoz?