72 óra kompromisszumok nélkül, önzetlenül segítettek a fiatalok

72 óra kompromisszumok nélkül: ezzel a jelszóval országos önkéntes akciót szerveztek, melyhez Somogy is csatlakozott. Sikeresen lezajlott a kaposvári és a csurgói program is, melyhez több mint 500-an kapcsolódtak, a legfiatalabb résztvevő hat éves, míg a legidősebb 84 esztendős volt. Sokan parkot takarítottak, mások fát hordtak időseknek, iskolakertet gondoztak, illetve a templomi nagytakarításban is segítettek.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

-A keresztény egyházak ökumenikus kezdeményezése volt az akció, amiben segítettek. - mondta szerdán Hegedüs Gábor, kaposvári evangélikus lelkész. Három napon át arra próbálták buzdítani a közösségeket és az egész országot, hogy önkéntesként jót tegyenek másokért, a helyi közösségért, s a városért. Országos rendezvény volt, Somogyban is nagy sikere volt az akciónak. Hegedűs Gábor kiemelte: 2024 különleges volt Kaposváron a többszörösen megrendezett ökumenikus önkéntes program életében. Ugyanis idén a kaposvári Evangélikus Gyülekezet ifisei és idősein kívül teljes létszámmal a helyi Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez. Így most 277 önkéntes igyekezett tenni valamit a városért, a közösségért. Forrás: Hegedüs Gábor - A gyülekezetünk csapata a gyülekezeti terem székeit renoválta, s a templom őszi nagytakarítását vállalta magára - tette hozzá Hegedüs Gábor. - S a parókia ablakait valamint a templom kerítését festették újra, s ezzel tovább szépítették a Kossuth Lajos utca látképét. A kaposvári evangélikus iskola diákjai és pedagógusai nagy vállalást tettek: a teljes Berzseny park területén összeszedték a szemetet. Forrás: Hegedüs Gábor Az alsósok eközben apró boldogító üzeneteket készítettek kavicsokra, amelyek hamarosan szétszóródnak a városban, hogy ezzel is vidámságot hozzanak az itt élők szívébe. A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium és Általános Iskola idén is csatlakozott a programhoz. - Az általános iskolás diákok szemetet szedtek, iskolakertet gondoztak, parkot takarítottak - közölték. - A gimnazista tanulók kisebb csoportban idős emberekhez látogattak el, ahol kerti munkákban segítettek. Fát hordtak, levelet gereblyéztek, bokrokat nyírtak és terepet rendeztek. Mindenki lelkesen végezte a munkát és megtapasztalta, hogy milyen jó segíteni önzetlenül másoknak. Forrás: Hegedüs Gábor

