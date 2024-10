– Az esetek 80 százalékában kortársak közötti bántalmazásáról van szó, melyet az online-tér felerősített – emelte ki Baracsi Katalin a kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban szervezett eseményen. A leggyakoribb okok között szerepel, hogy valakinek furcsa ruhája, szokásai vannak, esetleg nem eszik húst, vagy valami viccesnek tűnő dolgot csinált, és ezt utána mémként (humoros tartalmú kép) elterjesztik az egész iskolában. Az is előfordul, hogy mindenféle indok nélkül egyszerűen kikezdenek valakit egy kibeszélő csoportban – tette hozzá az internetjogász. – Esetleg olyan bántalmazási forma ölt testet, amit zaklatásnak hívnak és rendszeressé válik mindenféle közösségi oldalakon, csatornában. Emiatt az érintett a nap 24 órájában bántva, megalázva érzi magát – hangsúlyozta.

Az online bántalmazásról is tudhattak meg többet az érdeklődők. Fotók: Muzslay Péter

Az online bántalmazás, angolul Cyberbullying-nak a klasszikus elkövetési formája a lejáratás és a rossz hírnév terjesztése. – Az egyik legérzékenyebb téma az online szexuális bántalmazás – mondta Baracsi Katalin. – Ilyenkor nemcsak mémek, vicces felvételek cserélnek gazdát, hanem intim tartalmak is. Az esetek nagy részében a kortársak egymás között az ismerkedést használják arra, hogy a másiktól kicsaljanak olyan felvételeket, ahol nincs rajta ruha vagy kevés ruha látható. Olyan elkövetési forma is van, amikor egy idegen környékez meg egy lányt, vagy egy fiút. Kiépíti vele a bizalmi kapcsolatot, és a fiatal nem is gyanakszik, hogy valaki rosszat akar tőle. Amikor viszont az érintett fiatal nem szeretne már több képet küldeni és beszélgetni, akkor a zaklató megzsarolja a már birtokában lévő felvételekkel – tette hozzá a szakjogász.

Baracsi Katalin arról is beszélt, az online bántalmazás legújabb változata a mesterséges intelligencia térhódításával jelent meg. – A deepfake, vagyis a mély hamisítás technológiájával, a meglévő valódi képből csinálnak olyat, hogy a bántalmazottat még az édesanyja sem ismeri fel – emelte ki az internetjogász. Baracsi Katalin hozzátette, a pedagógusoknak intő jel lehet, ha egy gyerek viselkedése megváltozik, és a legkisebb jelzéseket is komolyan kell venni, mert nem árulkodni akar a diák, hanem segítséget kérni.