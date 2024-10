– Emberi sorsok, életek múlnak a vizsgálati eredményeken. Sokan megsemmisülnek, ha szembesülnek eredményükkel, és azt gondolják: a halál elküldte behívóját. Érzelmileg nem terheli meg a leletezés?

– Dehogynem! A nagy számú súlyos betegséggel való napi szembesülés mindenkinek megterhelő, ám a klinikai szakmákkal való remek együttműködésnek köszönhető esetátbeszélések során legtöbbször el lehet mozdulni a gyógyulás-gyógyítás irányába. Akár a legsúlyosabb esetekben is.

– Horn Péter, Baka József és Repa Imre neve megkerülhetetlen a somogyi képalkotó diagnosztika történetben, nélkülük nem jött volna létre e nagy volumenű beruházás, amely együtt szolgálja a diagnosztikát és a gyógyítást.

– Jól látja. Hármójuk tevékenysége, de mondhatni: életműve nemcsak Magyarországon, hanem európai viszonylatban is egyedülálló és maradandó. Mertek nagyot álmodni, s mindezt képesek voltak valóra váltani. Igaz, a páratlan előrelátáson és szaktudáson túl kiváló lobbitevékenység is társult ehhez; mind hazai, mind nemzetközi színtereken. Munkájuk gyümölcse e mostani, világszínvonalú centrum, amelyben a humán diagnosztikai tevékenység és az állattudományi kutatások teremtettek multidiszciplináris környezetet, ezért születhetett számos jelentős eredmény.

– Emlékszem, amikor elkezdődtek a CT-vizsgálatok a sertéseken, és mindezzel párhuzamosan humán célokra is használták a berendezéseket, kisebbfajta háború robbant ki a laikusok körében. Aggódtak a higiénia miatt. Később aztán a vezetés tiszta vizet öntött a pohárba. Most milyen állatkísérletek zajlanak?

– Bebizonyosodott az is, hogy nem az embereknek volt félnivalójuk – hiszen szigorú higiéniai előírások mellett működhet e vizsgálat –, hanem az értékes tenyészállatoknak, melyek nagyon érzékenyek voltak az emberek által hordozott betegségekre. Jelenleg a sertésszívinfarktus-modell kapcsán folynak kísérletek, vizsgálatok. Az állatok speciális tartása mellett ugyanis képesek vagyunk infarktust kialakítani a sertésben. Így e modell keretei között, még a humán fázis előtt sztenteket, katéteres eljárásokat, új terápiás gyógyszereket próbálhatunk ki és alkalmazhatunk, illetve mindezek hatását vizsgálhatjuk a CT-, az MR- és a PET-képalkotásban.