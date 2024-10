A teljes magyarországi autóállományhoz képest felülreprezentáltak a K&H-nál a villanyautók - közölte a pénzintézet a saját kötelező-felelősségbiztosítási és cascobiztosítási adatai alapján.

1 százalék és 2 százalék

Magyarországon június végén több mint 4,23 millió személyautót tartott nyilván a KSH, a tisztán elektromos meghajtású személygépkocsik száma pedig meghaladta az 55 ezret, ez 1 százalékot valamivel meghaladó részesedést jelent a teljes magyar állományt nézve.

A kötelező felelősségbiztosítási piacon az élmezőnybe tartozó K&H-nál azonban a teljes állomány 2 százalékát adják az elektromos autók, vagyis a pénzintézetnél magasabb az arány.

A K&H-s kgfb-állományon belül egyébként a benzinmotoros autók vannak fölényben, 56 százalékos részesedést mondhatnak magukénak. A dízelmotoros autók aránya 38 százalékos. A fennmaradó részt az egyéb meghajtású autók, egyebek mellett a konnektorról tölthető hibridek fedik le.

a cascónál 12 százalék

A cascobiztosítások esetében azonban más a kép, ott jelentősen magasabb az elektromos autók aránya. “A teljes cascoállomány 12 százaléka kötődik tisztán elektromos autóhoz. A kimagasló arány részben magyarázható azzal, hogy a pénzintézet cascobiztosítási csomagjai a díjak és szolgáltatások tekintetében kedvezőnek mondhatóak. A teljes állományra vetített magasabb casco arányban szerepet játszik az is, hogy az elektromos autók egyelőre még drágábbak, mint az azonos kategóriába sorolt hagyományos meghajtásúak. Ezért több tulajdonos így védi az autóját.” - mondta Székely Pálma, a K&H értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője.

miért speciálisak biztosítási szempontból?

A szakember beszélt továbbá arról, hogy egy elektromos autó legértékesebb alkatrésze az akkumulátor: ha ezt cserélni kell, akkor könnyen milliós összeg fölé rúghat. A lítium-ion akkumulátorok sérülései ráadásul komoly károkat, akár tűzesetet is okozhatnak, ami kifejezett kockázatot jelent biztosítói oldalról. “Bár a villanyautók hazánkban is egyre elterjedtebbek, jelenleg még mindig kevesebb szervizben foglalkoznak elektromos modellek javításával. Emiatt a szakértelem sokszor nehezebben hozzáférhető, ezáltal pedig egy kompetens szerelő díja is magasabb lehet. Sok helyen ráadásul a szükséges technológiai háttér sem áll rendelkezésre, a villanyautók javításakor pedig különleges szempontokat is figyelembe kell venni. Ilyen lehet a rendszer áramtalanítása vagy az akkumulátor sérülés esetén a jármű kétnapos karanténba helyezése, amely alatt megfigyelik, hogy nem keletkezik-e valamilyen tűzeset a sérülésből. A szerviz árát növeli, hogy az elektromos autókból még mindig kevesebb van forgalomban, mint a hagyományosakból, ezért utángyártott, használt vagy bontott alkatrészek is sokkal korlátozottabban érhetők el” - tette hozzá a szakember.