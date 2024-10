Dalszerő tábor Csopakon a Mary PopKids frontemberének szervezésében

Fotó: KEMP – A KEMP-ben igazi barátságok szövődnek. Ez látszik a következő évben megjelenő kollabokban is. Nem is gondolnánk, mennyi együttműködésnek adott táptalajt ez a tábor. Nagyon örülünk, hogy a résztvevők szívesen dolgoznak együtt a tábor után is – mondta Fodor Máriusz, a KEMP társszervezője. Nyitókép: KEMP

forrás: likebalaton.hu