Sajnos bármikor előfordulhat, hogy valakinek ellopják a pénztárcáját, esetleg eltűnik, ilyenkor sok esetben a benne lévő készpénznek is búcsút kell mondani. Igaz ez a gyerekekre, fiatalokra is, akik az iskolából edzésre vagy különórára menet otthagyhatják valahol a pénztárcájukat, nem beszélve arról, ha mondjuk kiesik a zsebükből a készpénz. Ráadásul a készpénz is pénzbe kerül: a készpénznyomtatás és -szállítás egyaránt drága mulatság. Szerencsére a készpénz a fiataloknál egyre kevésbé menő, köszönhetően a bankok és a fintech cégek bankkártyás és digitális fejlesztéseinek - közölte a K&H, amely az általános és középiskolásoknak szóló pénzügyi edukációs vetélkedősorozatában külön fejezetet szentel ennek a kérdésnek.

miért jobb a kártya és az okostelefon?

Érdemes közelebbről is megvizsgálni, miért is jobb választás a bankkártya vagy az okostelefonos alkalmazással történő fizetés. Ha a bankkártya elveszne, azt azonnal le lehet tiltani, így senki sem tud vele visszaélni. A készpénznél ezt nem lehet megtenni. Az okostelefonra vigyázni kell, de mégis előfordulhat, hogy “lába kél”. Ha a készüléken a biztonsági beállítások megfelelőek, még így is védve lesz a bankszámla és a rajta lévő pénz.

Na és persze sokkal egyszerűbb kártyával, okostelefonnal fizetni. Nem kell babrálni az apróval és nem kell nagy összegeket hordani. Van példa arra, hogy egy-egy üzletben kisebb összegű vásárláskor nem feltétlenül tudnak visszaadni mondjuk egy 20 ezres esetén. Erről szó sincs a kártyás, okostelefonos megoldásnál.

Szeptembertől pedig még egy újdonság kapott helyet a digitális fizetések palettáján: a Magyar Nemzeti Bank és a bankok által létrehozott qvikes fizetés ugyanis lehetővé teszi az úgynevezett QR-kódos fizetést. A qvik nem kártyás fizetés, hanem valójában egy banki átutalás, ahol a QR-kód tartalmazza a kedvezményezett nevét és számlaszámát és az utalandó összeget. Összességében tehát a digitális fizetések kényelmesebbek, biztonságosabbak és gyorsabbak, mint a készpénzes vásárlás.

érdemes részt venni a jubileumi versenyen

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedősorozatához kapcsolódó tananyag rengeteg fontos információt nyújt a diákoknak arról, hogyan érdemes bankolni a mindennapokban, hogyan lehet takarékoskodni, milyen pénzügyi szolgáltatásokat lehet a bankoknál igénybe venni, és még rengeteg más pénztárcát érintő téma is napirendre kerül.