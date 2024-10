Több mint hat éve van jelen hazánkban az afrikai sertéspestis (ASP), a vírus azonban a vaddisznóállományról nem terjedt át a házisertés-állományra. Mindez az elmúlt évek során bevezetett és következetesen végrehajtott járványvédelmi intézkedéseknek köszönhető, tehát a gazdálkodók és a hatóságok közös érdeme. A sikeres védekezés lehetőséget biztosított arra is, hogy kedvezőbb legyen egyes területek ASP kockázati besorolása, így az adott térségekben − Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyékben − enyhültek a kereskedelmi korlátozások is. Ennek köszönhetően bővültek a helyi gazdálkodók és élelmiszer-vállalkozások gazdaságilehetőségei.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt. Az ASP továbbra is jelen van az ország vaddisznóállományában, ezért a járványvédelmi fegyelem továbbra is fontos. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a gazdálkodókat, hogy az afrikai sertéspestis-járvány megelőzése érdekében mindenki körültekintően figyeljen az előírásokra, és maradéktalanul tartsa be azokat.

Aki ugyanis a saját állományát védi, az egész hazai sertéságazatot védi!

Továbbra is fontos, hogy sertéseket csak legális, regisztrált helyről szabad vásárolni, és állatorvosi igazolás birtokában lehet szállítani. A NAK és a Nébih azt javasolja a gazdáknak, hogy minden vásárlás előtt kérjék ki állatorvosuk tanácsát, és tartsák be az előírásokat! Ez biztosítja továbbra is a házisertés-állomány ASP mentességét, a sertéságazat rentábilitását és szabad uniós kereskedelmét.

Az előttünk álló őszi-téli időszakban számos olyan tevékenység jellemzi a mezőgazdaságot, amelyek különösen nagy kockázattal járnak az ASP vírus behurcolásával kapcsolatban. Az egyik ilyen a társas vadászat, a vaddisznóvadászat ugyanis főként az őszi hónapokra koncentrálódik. Fontos, hogy a vaddisznóvadászat során tájékozódjunk a vadászterület kockázati besorolásáról. Fertőzött terület erdeiben, az aszfaltozott útról gépjárművel letérni csak a helyi hivatásos vadászoknak, kísérőknek szabad, mindenki másnak a területen kívül kell hagynia a gépjárművét. A vadászatot követően minden esetben gondoskodni kell az autó, a csizmák, a fegyverek és a ruházat megtisztításáról is. A vadászaton részt vevők – akár vadászok, akár hajtók – 72 óráig semmilyen körülmények között ne menjenek házi sertést tartó udvarba, tenyészetbe!