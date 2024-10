A városban működő NIKÉ Sportegyesület felnőtt női kézilabdacsapata játszhatja az első bajnoki meccset majd a pályán, amelyet júniusban nyitottak meg a nagyközönség előtt. A 3300 négyzetméteres, ezer látogató befogadására alkalmas lelátóval rendelkező sportcsarnok megépítésére 2016-ban a General Electric társaságiadó-támogatást ajánlott fel. A cégnek helyben van oktatóközpontja. Az állam további 300 millió forinttal egészítette ki az összeget, így több mint kétmilliárd forintból épült fel a létesítmény. Először 2022-ben adták át, ám kiderült, hogy az épületnek garanciális hibái vannak, amelyeket a fonyódi önkormányzat a NIKÉ Sportegyesületen keresztül igyekezett érvényesíteni. Ám mivel az egyesület nem jutott dűlőre a kivitelezővel, a helyhatóság átvette az üzemeltetést és a tulajdonjogot is. Ezt követően végezhették el a kért javításokat, s így nyílhatott meg idén nyáron. Az új, korszerű sportcsarnok nemcsak a sportolókat, hanem a közönséget is teljes mértékben kiszolgálja a mai kor követelményeinek megfelelő technológiával. A környék egyik legnagyobb sportberuházása nagyban hozzájárul Fonyód és környéke sport- és turisztikai életének fellendüléséhez. A milliárdos nagyságrendű kivitelezés 2018 júliusában kezdődött. A háromszintes kézilabdacsarnok megközelítőleg 65-ször 45 méter befoglaló méretű, amelyhez csatlakoznak személygépkocsi- és buszparkolók, illetve kerékpártárolók is.

A motorizált mobil lelátó a rendezvények helyigényéhez igazodva bármikor összezárható és kinyitható. Így az új sportcsarnokban edzések, testnevelési órák mellett gyakorlatilag bármilyen rendezvényt meg tudnak tartani.