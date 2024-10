Megjelent az Interreg VI-A Magyarország-Horvátország Program 2021-2027 első pályázati felhívása, mely több különböző célterületet határoz meg a fenntartható fejlődés, energiahatékonyság, kulturális és társadalmi elfogadás, befogadás, valamint a határokon átnyúló együttműködés terén. – Az összefoglaló szerint három prioritásra lehet pályázni – hívta fel a figyelmet Biró Norbert.

Zöldebb és alacsony szén-dioxid-kibocsátású régió kialakítását célzó pályázatokat lehet benyújtani az energiahatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.

Ezen kívül a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási és katasztrófamegelőzési tevékenységekre, valamint ökoszisztéma alapú megoldásokra is lehet támogatást nyerni. A befogadó határrégió létrehozását a kultúra és fenntartható turizmus fejlesztése, a kulturális örökség megőrzése, az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás hozzáférhetőségének javítása, valamint az infrastruktúrafejlesztés és távoktatás támogatása szolgálja. Harmadik elemként jelenik meg az együttműködő határrégió kialakítása hatékony közigazgatás és együttműködés előmozdításával, közigazgatási együttműködések támogatásával, közvetlen lakossági kapcsolatok építésével, valamint közösségi és civil szervezetek közötti bizalomépítő projektekkel. Hogy sikeresen szerepelhessenek a somogyiak, partnerkereső e-maileket küldtünk ki, amelyre már érkeztek és érkeznek válaszok még horvát oldalról is.

A Magyarország és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködést célzó program lehetőségeit nemrég Móring József Attilával, a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosával feltérképeztük

– tette hozzá az elnök. – A megbeszélésen áttekintettük a somogyi települések és vállalkozások előtt álló lehetőségeket. Kiemelt célunk, hogy minél több település, szervezet és vállalkozás találja meg határ menti szomszédainknál azokat a partnereket, akikkel egy-egy közös pályázatnak köszönhetően fejlesztéseket hajthatnak végre. Ez a fajta pályázati rendszer viszont csak akkor működőképes, ha egymásra találnak közös céljaik eléréséhez az érintettek, ugyanis csak akkor nyújthatják be támogatási igényüket, ha összefognak. Az elmúlt években kicsit háttérbe szorult ez a fajta együttműködés, ezért is kívánjuk elősegíteni a mindkét ország, ezen belül is Somogyország számára előnyös beruházások létrejöttét. Ennek érdekében vettük fel a kapcsolatot Jankovics Róbert horvátországi magyar politikussal, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnökével, aki 2016-tól a horvát parlament, a Szábor magyar nemzetiséget képviselő tagja, aki ugyanúgy fontosnak tartja a partnerségben rejlő lehetőségek kiaknázását.