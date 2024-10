Az energiaközösségekkel kapcsolatos szabályozás a társasházakra vonatkozó speciális rendelkezésekkel egészülhet ki. A háztartási méretű naperőművek darabszáma 2022 eleje óta kétszeresére nőtt Magyarországon. Jelenleg már több mint 283 ezer üzemel belőlük, többnyire családi házak vagy melléképületeik tetején. A tervezett új rendelkezések a városi lakóközösségek számára könnyíthetik meg, hogy áramfogyasztásuk részleges fedezése, energiaköltségeik csökkentése érdekében napelemes rendszert telepítsenek. A társasházi energiaközösségek az ingatlantulajdonosok egy részének részvételével is megalakíthatók lesznek. A jellemzően közös tulajdonba tartozó tető használatához meg kell szerezni a társasház előzetes hozzájárulását. A lehetséges elszámolási modellek egyikében a társasház forgalomarányos rendszerhasználati díjvisszatérítésben részesülhet, ennek mértékét a törvényi felhatalmazás alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozhatja meg.

A háztartási méretű naperőművek összes beépített teljesítménye közel 2600 megawatt, mára jócskán meghaladja a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjainak kapacitását. Termelésükről azonban jelenleg csak nagyon kevés tudható, pedig az adatok naprakész ismerete elősegíthetné a megtermelt zöldenergia hatékonyabb felhasználását, a hálózati fejlesztések valós igényekhez igazodó tervezését, ütemezését. Az egyéni inverteradatok gyűjtése a szabálytalan üzemeltetés kiszűrését is szolgálhatná. A tervezet szerint az elosztók és felhasználók kötelesek együttműködni az energetikai adatszolgáltató platform működtetőjével az adatgyűjtésben. A távoli leolvashatóság érdekében lényegében internetkapcsolatra van szükség, amely az üzemelő rendszerek több mint kétharmadánál rendelkezésre áll. E képesség meglétét az elosztói szabályzatok alacsonyabb szinten eddig is előírták. A felmenő rendszerű bevezetés szerint az új igénybejelentések esetén e kötelezettség 2025 januárjától, a működő vagy már beadott igénybejelentéssel rendelkező kiserőművek esetében 6-8 hónappal később léphet életbe. A módosítással minden napelemes termelés láthatóvá válik a hálózatüzemeltetők számára, ezzel jelentősen nő az üzembiztonság szintje. Az intézkedés a zöldenergia termelés további növekedését, hatékonyabb rendszerbe illesztését is szolgálja, ezzel erősítve Magyarország energiaszuverenitását és a hazai ellátás biztonságát.