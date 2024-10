A kutyatáp és a macskaeledelen kívül különféle tisztítószereket, lepedőket és törölközőket is hoztak a könyvtár látogatói. Rázsits Veronika, az intézmény igazgatója azt mondta: először hirdették meg az akciót. Külön köszönet illeti meg a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 2.b osztályt, közülük mindenki egy-egy adományt vitt a könyvtárba.

Adományokkal segítettek az olvasók Fotó: Lang Róbert

– Sikeres volt az adománygyűjtés – mondta az igazgató. – Azoktól is kaptunk felajánlásokat, akik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat programjaira érkeztek. Biztos, hogy lesz folytatása az akciónak.

Boncz Edit, a Kutyatár egyesület vezetője kiemelte: hasznos volt a kezdeményezés, hiszen felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan állatok, amelyekről szakmai szervezetek gondoskodnak. Lényeges feladat a társadalmi felelősségvállalás, akárcsak az, hogy a gyerekek is érezzék a segítségnyújtás fontosságát.

– Nálunk most közel 180 kutya van és közel 50 macska van – tette hozzá Boncz Edit.