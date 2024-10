– A határozatot október 14-én kaptam meg, s a pénz két nappal később már a számlámon volt – mondta Papp István csurgói családi gazdálkodó. A dél-somogyi agrárvállalkozó alapvetően kukoricát és szemescirkot termeszt, s mivel magasak a szállítási és szárítási költségek, ezért kiadásait a most érkezett összegből rendezi. Azt mondta: kedvező pillanatban érkezett a pénz, ugyanis a kereskedő nagyjából egy hónap múlva fizeti ki a terményt. Papp István bízik a 2025-ös pályázatokban, ugyanis fejlesztésre készül: a telephelybővítés költsége több tízmillió forintba kerül.

Az agrártámogatási előleget a következő év termeléséhez szükséges műtrágyára, vetőmagra is költik Fotó: Makovics Kornél

– Az életben maradáshoz fontos ez a pénz, az előlegről szóló határozat már megjött, a pénz egyelőre nem érkezett meg – hangsúlyozta Tóth Katalin mezőgazdasági mérnök, a böhönyei Szabadság Zrt. munkatársa. – Most 17 millió forintra számítunk, amit a földbérleti díjra fordítunk, de az előleg a teljes összeg felét sem fedezi. Nem volt könnyű év, ám később nálunk is szükség lesz beruházásra: a szárító korszerűsítésén kívül a tárolót szeretnék majd bővíteni.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal (SVK) tájékoztatása szerint Somogyban 2024-ben több mint 5800-an nyújtottak be egységes kérelmet közel 247 ezer hektár vonatkozásában. A november 30-ig terjedő előlegfizetési időszakban előreláthatóan mintegy 12,5 milliárd forintnyi összeg érkezhet a somogyi gazdák számlájára.

Fontosak az agrártámogatások

– A területalapú támogatáshoz kapcsolódó alapszintű jövedelemtámogatás keretében hektáronként közel 50 ezer forint, egyes termeléshez kötött növénytermesztés jogcímeknél 30 és 106 ezer forint közötti hektáronkénti összeg, míg a tejhasznú tehéntartás esetében egyedenként közel 92 ezer forintot fizethetnek ki előleg formájában. Azt is közölték: a 2023-as egységes kérelemben igényelt támogatásokhoz kapcsolódóan az előleg-, rész- és végkifizetések során összesen több mint 38,5 milliárd forint támogatásban részesültek vármegyénk gazdálkodói.

Papp László, a 16 dolgozót foglalkoztató somogyszentpáli Szentpál Zrt. elnök-igazgatója azt mondta: a több mint 45 millió forint előleg megérkezett.

– Jól jött a pénz, az előleg teljesen elmegy a földbérleti díjra, amit decemberben kell majd fizetni – közölte.

Keszthelyi István, a mosdósi Mawa Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a tehéntartással kapcsolatos előleg csütörtökön érkezett meg a számlájukra, több mint 40 millió forinthoz jutottak. Az előleget a következő év termeléséhez szükséges műtrágya, vetőmag, növényvédő szerek beszerzésére költik.