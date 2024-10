Az idei országos bajnokságot a 63. Bázis és a Running Warriors Team közösen szervezte. Azt eddig is tudhatták a versenyzők, hogy a Vlasics Zoltán rendezte versenyeken mindig különleges, és extrém nehéz feladatok várnak majd rájuk. Most, hogy együttműködésben építették a pályát a szervezők, ismét sikerült szintet lépni: extrém nehéz akadályokkal tűzdelték tele a pályát. Az eső tovább nehezítette a versenyzők dolgát, hisz az alapból nehezen teljesíthető akadályok még csúszós vizesek is voltak, így aztán a nézők gyakran láthattak feladatot újra próbáló versenyzőt.

A tapasztalatoknak, és a látottaknak némileg ellentmond, hogy a verseny után megkérdeztük Strommer László OCR akadályfutót, akit legtöbben talán a televízióban látható Ninja Warrior című műsorból ismernek a legtöbben, hogy sikerült a versenye.

– Nagyon jó, és technikás pályát építettek a szervezők erre a versenyre – mondta el kérdésünkre az akadályfutó. – Persze, ahogy itt már megszokhattuk, volt megint egy csomó cipelős feladat, az nekem annyira nem fekszik, de megcsináltam. A befutó előtti rönkcipelés például már egyáltalán nem hiányzott az életemből. De a mászós akadályok nagyon jól mentek, egyetlen egyszer sem hibáztam, így egészen jó helyre várom magam, talán még a dobogó is meglehet.