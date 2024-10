– Mi volt az első gondolata, amikor átvette Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől a elismerést?

– Szülőfalum képe ötlött fel bennem, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Irota, ahonnan 1984. augusztus 28-án, kedden hajnali fél 5-kor búcsúztam el a szüleimtől, és vonultam be Szentendrére, az akkori Kossuth Lajos Katonai Főiskolára –emlékezett vissza Fehér Gábor. – Édesanyám könnyezett, s jó tanácsokkal látott el, míg édesapám egy kissé kétkedve megjegyezte: ahová készülök, az nem igazán az én addigi életvitelem szerinti hely, és már péntekre visszatérek onnan, ezért nem érdemes siratni engem. E történet már 40 éve tart, és ha rajtam múlik, csak a nyugdíjba vonulásommal ér véget.

– Tudatosan készült e pályára, vagy dilemmába esett, mi legyen, ha megnő: tűzoltó, katona vagy vadakat terelő juhász?

– Középiskolába az edelényi Izsó Miklós Gimnáziumba jártam, ahonnan két osztálytársammal terveztünk katonai pályára menni. Mindhármunkat felvettek, de különböző iskolákba és helyekre. Ma már csak én vagyok katona, volt osztálytársaim a civil életben dolgoznak.

– Miért volt vonzó a hivatás? 40 éve még kicsit másként zajlott a katonaélet…

– Akkoriban sokkal zártabb volt e világ, kevesebb információval rendelkeztünk, mielőtt beléptünk volna katonának. A családban volt hivatásos katona, édesapám testvére határőr őrsparancsnokként szolgált. Gyerekként gyakran látogattuk meg a laktanyában, talán innen is a „fertőzés”, ezért a jelentkezésemet is határőr szakra adtam be, de már a felvételi elbeszélgetésen „meg­győztek arról”, hogy a tüzérség egy sokkal szebb és érdekesebb szak. 1987. augusztus 20-án avattak hadnaggyá tábori tüzér tisztként.

– Akik akkoriban sorkatonai szolgálatukat töltötték, köztük én is, tudják, hogy békeidőben milyen élet volt „katonáéknál”. Ön milyen emlékeket őriz?

– Első beosztásomat a Marcali helyőrségben a „külső laktanyában” egy első lépcsős alakulatnál szakaszparancsnokként kezdtem. Arról az időszakról az jut eszembe, hogy sohasem unatkoztam. Röviddel a laktanyába érkezésem után „népgazdasági munkára” vezényeltek 40 sorkatonával októbertől decemberig. Januárban egy hónapos gyakorlatra a Bakonyba, majd februárban már az újonnan bevonuló sorkatonák kiképzésében vettem részt. Ezt követően egy külföldi gyakorlat felkészítésén voltam újra a Bakonyban, majd pedig éleslövészettel egybekötött hegyi lövészeten az akkori Szovjetunióban. Egy hónap múltán újabb gyakorlat következett a várpalotai lőtéren. Szeptemberben új beosztásba kerültem, hangfelderítő ütegparancsnok lettem, de egy három hónapos átképzés várt rám, majd folytatódott a „sorminta”, gyakorlat gyakorlatot követett.

– Milyen munkakörök vártak még Önre?

– Hadműveleti tiszt voltam, amikor bezárták a marcali laktanyát. 1996-ban kerültem Kaposvárra, ahol az „IFOR” Nemzeti Támogató századnál humántisztként szolgáltam, majd az MH 2. Gépesített Had­osztály Parancsnokság parancsnoki irodáján tájékoztató főtisztként. 2001–2005 között a Somogy Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság informatikai alosztályán dolgoztam, ahol később osztályvezető lettem, 2007-ig a Törzsiroda vezetőjeként tevékenykedtem, ezt követően a Toborzó és Érdekvédelmi Irodát vezettem. 2011 decemberétől szolgálok jelenlegi beosztásomban a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Területi Védelmi Bizottság titkáraként.

– Soha nem jutott eszébe, hogy „nem ilyen lovat akartam”?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha, de mivel kos vagyok, és szeretem a kihívásokat, ritkán hátrálok meg a feladatok végrehajtása elől, ezért vagyok még mindig a pályán.

– A család miként támogatta-támogatja a családfőt?

– Egy népi mondás szerint amerre megy az első kerék, arra megy a hátsó is. 1990-ben ismerkedtem meg a feleségemmel, aki azóta biztosítja számomra a biztos hátteret akkor is, ha gyakorlaton, iskolában vagy kiképzésen veszek részt. A szüleim, amíg éltek, szintén nagy támogatóim voltak, igaz 430 km távolságra tőlem.

– Jelentős, mondhatni ikonikus katonai személyiségek fűződnek Somogyországhoz, sőt Berta Tibor püspök, katonai ordinárius is kaposvári születésű. Kik a példaképei?

– Ismerem a püspök urat, ő is Marcaliban szolgált sorkatonaként. Nehéz lenne felsorolni azokat a személyeket, akikre szívesen emlékszem vissza, és sokat tanultam tőlük, vagy ellestem a módszereiket, ezért inkább csak egy példaképemet említem. Már gyermekként megszerettem II. Rákóczi Ferencet, sokat hallottam és olvastam róla, mivel ahol születtem, attól 6 kilométerre, Felsővadászon is volt egy kastélya. Katonaként kezdtem el gyűjteni a róla szóló könyveket, és ismertem meg még teljesebben az életét. Van róla egy kis szobrom, amelyet avatásom óta minden irodámba magammal viszek. Egy napon, március 27-én születtünk, így ezen a napon mindig emlékezem „a nemzet óriására, a leghívebb magyarra, a szegények fejedelmére”.

– A szellem pallérozásán kívül a fizikai erőnlét is fontos szempont. Reggelente látom, kerékpárral teker be a munkahelyére, de gondolom, más edzésformákkal is tesz a fittségéért.

– Mindig szívesen sportoltam. Gyerekként állandóan futballoztunk, majd később rendszeresen kézilabdáztam. A főiskolán folytattam a kézilabdát és sokat futottam. Manapság felváltva kerékpározom és futok. Szeretem a kihívásokat, minden edzés előtt célokat és szintidőket határozok meg magamnak, amelyeket általában be is tartok. Ilyenek például, hogy egy órán belül futok 10 kilométert, vagy másfél óra alatt tekerek 40 kilométert, 9 órán belül körbetekerem a Balatont, amelyet az idén már tizenegyedik alkalommal sikerült teljesítenem. Rossz idő esetén pedig szívesen spinningelek.

– Milyen feladatokat lát el a TVB?

– A bizottság a válsághelyzetekre és különleges jogrendre történő felkészülés feladatait látja el, továbbá a védelmi és biztonsági események kezelésében, valamint a különleges jogrendi feladatokban történő közreműködés törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott teendőit. Katonásan azt mondanám, hogy Neszményi Zsolt főispán, a TVB elnöke iránymutatásainak megfelelően vezetem a titkárságot.

– E gazdag pályaív mire tanította meg?

– Katonaként mondhatnám azt, hogy a rend, a fegyelem és a határidők betartására, a csapatmunka fontosságára, az emberek tiszteletére és megbecsülésére. Talán az egyik legfontosabb, a vezényszavak helyes használatára, mert teljesen más volt, ha azt mondtam a katonáimnak, hogy „Futás indul!”, vagy hogy „Irány utánam, futás!” Mindig is törekedtem arra, hogy csak olyan dolgokat vártam el és követeltem meg a beosztottjaimtól, munkatársaimtól, amelyeket én magam is tudok teljesíteni.

– A családban van, aki a katonai pályát választotta, vagy kacérkodik azzal?

– Két felnőtt gyermekemet sajnos nem sikerült rávennem a katonai pályára, de pályafutásom során sok barát és ismerősöm gyermeke választotta rábeszélésemre és meggyőzésemre hivatásának a katonaságot.