Az ötödikes kislány elkötelezett az állatvédelem iránt és örömmel osztja meg gondolatait kortársaival. Ezért is vesz részt tevékenyen a Gárdonyi Géza Tagiskola állatvédelmi témahetén, ahova kiskedvenceit is magával viszi. – Például Zeuszkát, ő egy orpington keverék tyúk, aki nálunk kelt – mondta. – Most már egy éves és elkezdett tojni, ma még nem adott tojást, de reméljük, hogy fog – tette hozzá Nyári Napsugár, aki kiskedvenceivel együtt a Sonline Podcast új epizódjának vendége volt. Amíg a kislány lelkesen mesélt állatairól, tollas barátja kodácsolva ücsörgött ölében.

Napsugár és Teki, az állati társaság egyik tagja. Fotó: Lang Róbert

– Most van nyolc tyúkom és két kakasom – mesélte a lelkes állatbarát. – Azért szerettem volna csirkéket keltetni, mert furcsa módon idáig még nem láttam kis bolyhos csirkét, és szerettem volna látni egyet. Az unokatesóim már keltettek előttünk csirkéket, csak őket nem tudtam megnézni, magyarázta. Megtudtuk, Zeusz nem mindig hallgat a nevére, de a népes állattábor egyik tagja Kokárda is, aki egy kakas és előszeretettel követi gazdáját, ahova csak megy. – Ő hallgat a nevére is és ismeri a gyere vezényszót – mondta a kislány.

Kikacsával bővíteni az állati társaságot Napsugár

Két teknős is Napsugár mini állatkertjének tagja, hozzánk Tekit, a térképteknőst hozta el, aki habár kapott némi vizet edényébe, többször is megpróbált kijönni onnan. A társaság legnyugodtabb tagja Sapi, a sündisznó volt, aki új otthonra lelt Napsugáréknál. Egy ismerős családtól kapták Nyáriék. – Féltek tőle, nem merték megfogni – mesélte Napsugár –, adtak neki enni, de amikor elhozták hozzánk, akkor látták először teljes egészében, mert náluk mindig össze volt gömbölyödve.

Természetesen a Nyári családban több kutya, macska és még papagáj is van, de Napsugár szeretne kiskacsát is nevelni. – Szerintem nagyon cukik és szeretném úsztatni őket – mondta.

Az állatvédelmi világnap kapcsán a kaposvári ötödikes elmondta: szerinte sokkal jobban kellene figyelnünk kedvenceinkre, hiszen ők nem csupán állatok, hanem családtagok, Nyári Napsugár esetében pedig barátok is, akikre vigyáz és akikről gondoskodik.

A Napsugárral készült podcast itt is meghallgatható.