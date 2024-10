Településenként eltérő, hogy mekkora összeggel érdemes nekifutni a nem saját célra történő ingatlanvásárlásnak. Azok számára, akik kevesebb megtakarítással rendelkeznek, érdemes lehet a főváros helyett akár vidéki vármegyeszékhelyeken ingatlanba fektetni, hiszen a befektetési, jellemzően kiadásra szánt ingatlanokért a fővárosi, 56,1 millió forintos idei átlagár közel feléből, átlagosan 28,5 millió forintból is lehetett jó befektetéshez jutni az idei évben a vidéki vármegyeszékhelyeken. A fővárosi összegnél 12%-kal kevesebb, 49,5 millió forint ráfordításával Debrecenben – ahol az albérleti díjak átlaga szinte megegyezik a budapestivel – akár egy 63 négyzetméteres, kiadásra tökéletesen alkalmas lakás is kapható. Ennél valamivel kisebb, 58 négyzetméteres, könnyen kiadható lakáshoz a neves egyetemvárosban, Pécsen, átlagosan 35 millió forintból is hozzá lehet jutni. Akinek ennél is kevesebb, 14-22 millió forint áll a rendelkezésére, annak sem kell elvetnie az ingatlant, mint befektetést. Keleten Békéscsaba, Miskolc, Nyíregyháza kínál lehetőséget, a nyugati vármegyéket preferálók számára pedig Kaposvár, Tatabánya vagy Zalaegerszeg nyújthat megfizethető alternatívát. A felsorolt vármegyeszékhelyeken ugyanis a fővárosi összeg fele is elegendő 45-52 négyzetméteres, bérbeadásra ideális lakások vásárlásához.