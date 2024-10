Az OpenText közzétette legfrissebb Enterprise Threat Report jelentését, amelyben az ügyfelek több millió eszközéről gyűjtött, fenyegetésekhez kapcsolódó információk alapján összegzi a tapasztalatokat és a várható trendeket. A vállalat a korábbi tendenciákat elemezve arra figyelmeztet, hogy az elkövetkező időszakban minden eddiginél több támadás érheti a szervezeteket a kibertérben világszerte.

Támadás minden fronton

A kiberbiztonsági szakértők megfigyelései azt mutatják, hogy konkrét események, például nagyobb ünnepek környékén jelentősebb a kiberbűnözői aktivitás, de ide sorolható az is, amikor új katonai segítségnyújtást jelentenek be Ukrajna támogatására. A szakértők várakozásai szerint így a november elejei amerikai elnökválasztás idején is megerősödött kiberbűnözői tevékenység várható. Ezzel kapcsolatban a legutóbbi finn választásokat említik példaként. Finnország NATO-tagsági kérelmét 2023. március 30-án ratifikálták, és mivel az Ukrajnában zajló háború miatt az állam viszonya feszült szomszédjával, Oroszországgal, nem volt meglepő a válaszcsapás az orosz kiberbűnözőktől. A következő finn parlamenti választásokat két fázisban tartották 2024. január 28-án és február 11-én, és mindkét napon megugrott az országban a kibertámadások száma, amelyek 24-48 órán át tartottak.

A riport fő megállapításai között az is szerepel, hogy a támadók világszerte több különféle módszerrel igyekeznek áthatolni a szervezetek védelmén, például meggyőzően álcázzák magukat a kibertérben, hitelesen vezetik félre a felhasználókat, vagy okos taktikákkal kerülik meg a biztonsági megoldásokat. Néhol maguk az áldozatok sem nehezítik meg a dolgukat: sok támadásnál azt használják ki a bűnözők, hogy a szervezetek az alapvető védelmi intézkedéseket sem teszik meg.

A védelem kulcsai: immunerősítés, MI és elemzés

Ilyen körülmények között természetesen nehéz a biztonságért felelős vezetők dolga a szervezeteknél, ám az OpenText szakértői szerint több olyan intézkedést és megoldást is alkalmazhatnak, amelyekkel számottevően csökkenthetik a kockázatokat. Az alapvető „immunerősítő” lépések közé tartozik, hogy a vállalatok többlépcsős hitelesítést alkalmaznak minden hozzáférésnél. Ehhez hasznos segítség lehet a NetIQ Advanced Authentication, amellyel az összes hitelesítési technológia központilag, egyetlen felületen keresztül menedzselhető.