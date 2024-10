Az élelmiszer értékes erőforrás, amit nem szabad elvesztegetni, főleg, ha rászorulókhoz is eljuttathatjuk. 2021-től vált lehetővé a lejárt minőségmegőrzési idejű, így kereskedelmi forgalomban nem tartható, de emberi fogyasztásra még alkalmas termékek karitatív célra történő felajánlása. A döntés hatására megnőtt az élelmiszermentésbe bevonható termékek mennyisége.

Arányaiban a legtöbb elpazarolt élelmiszer a háztartásoknál keletkezik, azonban az élelmiszer előállítása, gyártása, szállítása, és kereskedelme során is sok termék válik eladhatatlanná. Ezeket az élelmiszereket azonban nem szabad elpazarolni, hiszen fogyasztásra tökéletesen alkalmasak. Az elpazarolt élelmiszer mennyiségét tudatos vásárlással, gondossággal és tervezéssel is csökkenthetjük. Az Élelmiszermentő Központ karitatív akcióval is igyekszik felhívni a figyelmet az élelmiszerek hatékonyabb felhasználására, az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem fontosságára. Minél több élelmiszert sikerül ilyen módon megmenteni, annál több rászorulónak tudunk segíteni.

Az Élelmiszermentő Központ számos karitatív célú élelmiszergyűjtési akciót indított már, amelyek keretében magyarországi cégek élelmiszerfelajánlásait juttatja el célzottan az arra rászorulókhoz. Így kerültek élelmiszercsomagok az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) valamint az Egyszülős Központ tagjaihoz.

A boltok, kiskereskedelmi hálózatok mellett az élelmiszerek előállításával, feldolgozásával foglalkozó vállalatoknál is sokszor előre nem tervezhető időben, változó mennyiségben keletkezik olyan élelmiszer, amely kereskedelmi forgalomba nem kerülhet, ugyanakkor emberi fogyasztásra alkalmas. A tervek szerint ilyen esetekben is segít az Élelmiszermentő Központ, ahol célként tűzték ki, hogy a kereskedelmi bolthálózatok mellett az élelmiszer előállítókat is be tudják vonni a tevékenységükbe, ezzel növelve a karitatív célokra felajánlott élelmiszer mennyiségét.