Szita Károly arról is beszélt a közgyűlésen, néhány területen már most is kiemelkedő a település, azonban a gazdasági összteljesítménye alapján Kaposvár ma még csak feltörekvő város. – Az egy főre jutó gazdasági teljesítmény alapján az első húszban vagyunk – hangsúlyozta a város vezetője.

Megújuló energiákban az elsők közé, viszont az egészségi állapot alapján csak a középmezőnyhöz tartozunk. A keresetek tekintetében pedig van még mit tennünk

– emelte ki Szita Károly.

A közgyűlésen elhangzott, három ipari park is épül a városban, és gondolva a jövőre, a Füredi út mellett egy körülbelül 400 hektáros részt is kijelölnek ipari területnek. A 610-es úton, a vasút fölé közúti felüljárót építenek majd, hogy a volt malom területét jobban meg lehessen közelíteni. Jövőre átadhatják a négycsillagos desedai kempinget és a város nem mond le arról sem, hogy a Virágfürdő mellett megépüljön a szálloda, mert kevés a minőségi szálláshely a városban. Vörös Péter képviselő, valamint Szita Károly polgármester is beszélt arról, a MÁV új vasúti megállót szeretne építeni az egyetemnél. Ezt azért is szorgalmazzák, hogy az egyetemisták szerves részei legyenek a belvárosi életnek.